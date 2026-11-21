Agentes policiales siguen enmontañados con el objetivo de capturar a Esteban Ferrera, alias "El Diablo", cabecilla del Cártel del Diablo.
Los fuertes desplazamientos de agentes policiales en zonas montañosas de Yoro se dieron tras las cuatro masacres que dejaron 12 personas muertas en cuatro masacre simultáneas el pasado miércoles 18 de noviembre de 2026.
La Policía Militar del Orden Público (PMOP) informó que sus elementos ubicaron en un punto de Yoro una cueva en la que se resguardarían miembros de la estructura terrorista Cártel del Diablo y donde había rastros recientes de ocupación.
Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) también desplegaron a sus elementos en este departamento del norte del país para sumarse a las labores de búsqueda. Por su parte, la Policía Nacional también participa en los operativos.
"Nuestros equipos siguen enmontañados día y noche para capturar hasta el último integrante del Cártel del Diablo. ¡No vamos a retroceder!", publicó la Policía Nacional, acompañando el mensaje con fotografías de la búsqueda.
Un video muestra cómo los agentes inspeccionan una cueva donde supuestamente habría estado el cabecilla del Cártel del Diablo. Han lanzado gas lacrimógeno dentro de las cuevas y, en una de ellas, hallaron rastros de que había sido habitada.
Más de 200 uniformados de la Policía Nacional han realizado operaciones en una zona montañosa de Yorito, Yoro, donde, luego de patrullajes de largo alcance, labores de búsqueda y rastreo, ubicaron la cueva y varios indicios.
La gruta registrada estaba exactamente entre las aldeas de El Higuero y El Higuerito. Tras descartar la presencia humana mediante el uso de gas lacrimógeno, los agentes lograron ubicar cuatro recipientes plásticos para recolectar agua y rastros de huellas de calzado.
La PMOP intensificó las operaciones de seguridad en el departamento de Yoro, declarado recientemente territorio de alto riesgo por los hechos violentos registrados en la zona.
"Ayer (viernes) llegamos a cuevas que tenían indicios de que fueron habitadas por personas. Utilizamos gas lacrimógeno", publicó la Policía Nacional. El pasado viernes 20 de noviembre se dictó auto de formal procesamiento contra la madre y la hermana de Esteban Ferrera. Tras la medida, el cabecilla amenazó con provocar más muertes e incluso con destruir casi la mitad de Yoro.