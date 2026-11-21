"Ayer (viernes) llegamos a cuevas que tenían indicios de que fueron habitadas por personas. Utilizamos gas lacrimógeno", publicó la Policía Nacional. El pasado viernes 20 de noviembre se dictó auto de formal procesamiento contra la madre y la hermana de Esteban Ferrera. Tras la medida, el cabecilla amenazó con provocar más muertes e incluso con destruir casi la mitad de Yoro.