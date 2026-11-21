Johnston ya había sido condenado en octubre de 2025 a 32 años y seis meses de prisión por trata de personas agravada en su modalidad de explotación sexual y por tres delitos de pornografía infantil.Tras declarar culpables a los cuatro por asociación para delinquir, los jueces determinaron que deberán continuar en prisión preventiva y conocerán la pena concreta el próximo 9 de diciembre.