Juana Rodas Cálix (madre de Esteban Gumercindo) y Melissa Manuela Ramos Rodas (hermana) fueron detenidas el 15 de noviembre. Entre las pruebas que las autoridades poseen para acusarlas de asociación terrorista, apoyo logístico, suministro de información, provisión de víveres y traslado de droga vinculadas al denominado Cártel del Diablo se encuentra esta imagen, en donde ambas aparecen posando en una fotografía con "El Diablo" y otros de sus cómplices, mientras todos ellos muestran armas de uso prohibido en Honduras.