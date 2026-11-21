Madre y hermana de alias “El Diablo” recibieron auto de formal procesamiento por asociación terrorista, luego de comparecer a audiencia inicial de manera virtual el pasado viernes 20 de noviembre, pero ahora, el cabecilla de la estructura criminal ha lanzado nuevas amenazas.
El cabecilla del cartel del Diablo, Esteban Ferrera, alias “El Diablo”, se adjudicó las cuatro masacres registradas el pasado miércoles en Yoro, hechos que ocurrieron tras la captura de su madre y hermana, Juana Rodas Cálix y Melissa Manuela Ferrera Rodas. Un total de 12 personas fueron asesinadas y Ferrera amenaza con más víctimas si no liberan a su madre.
Minutos después de la resolución judicial, comenzó a circular en redes sociales un audio en el que el individuo, quien aún se encuentra prófugo de la justicia, envía un amenazante mensaje a las autoridades y exige que liberen a su madre y hermana.
“Yo solo les digo que no sean tan cobardes, meterse con una doñita indefensa. Yo les voy a decir algo: suelten a mi mamá, por segunda vez se los digo, suelten a mi mamá, y no estoy bromeando”, dice el audio atribuido a alias “El Diablo”.
Posteriormente, lanzó otra amenaza: “Sino, ahorita vuelvan a alistar los ataúdes y esta vez va a ser más; de esta segunda vez van a ser más (muertos)”. En la imagen se observa una de las escenas del crimen donde ocurrió una de las cuatro masacres registradas en la madrugada del miércoles 18 de noviembre en Yoro.
En el audio también asegura: “Les voy a desaparecer casi la mitad de Yoro, les voy a desaparecer la mitad de Yoro, se los estoy diciendo de verdad y no bromeo. Liberen a mi mamá porque ella no tiene nada que ver en esta onda, no sean cobardes”.
“Que tengan presa a mi mamá de nada les sirve, no sean cobardes, no sean idiotas, ¿cómo una anciana va a andar haciendo esas cosas?, que es terrorista, los terroristas son ustedes. En el Congreso Nacional todos son mareros, acepten la realidad, yo sé mucho de ustedes”, advirtió.
Juana Rodas Cálix (madre de Esteban Gumercindo) y Melissa Manuela Ramos Rodas (hermana) fueron detenidas el 15 de noviembre. Entre las pruebas que las autoridades poseen para acusarlas de asociación terrorista, apoyo logístico, suministro de información, provisión de víveres y traslado de droga vinculadas al denominado Cártel del Diablo se encuentra esta imagen, en donde ambas aparecen posando en una fotografía con "El Diablo" y otros de sus cómplices, mientras todos ellos muestran armas de uso prohibido en Honduras.
Tras las cuatro masacres registradas en las comunidades rurales de Vallecillos y El Pacayal, las autoridades se trasladaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. Además, un fuerte contingente policial permanece desplegado en la zona.
Tras los ataques que dejaron 12 muertos en Yorito, el Gobierno de Honduras, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y la Secretaría de Seguridad, decretó un toque de queda nocturno en tres municipios, declaró la zona como territorio de alto riesgo y ordenó un despliegue militar y policial.
Otra de las medidas fue el aumento de la recompensa por información que permita dar con el paradero del cabecilla de la estructura criminal. Las autoridades ofrecen cinco millones de lempiras. Las autoridades aseguran que las amenazas del jefe del grupo delictivo no los amedrentarán y que continuarán las acciones hasta erradicarlos.