A las muestras de pesar se unieron colegas, familiares, amigos y allegados de Nicolle. “Tan lindo ser humano. Siempre me recibía con su linda sonrisa. Dios te reciba en su santa gloria”, así como el de Roxana Torres: “En paz descanse Kimberly. Muy amable y servicial. Que Dios la tenga en su santo reino”, y el de José Noel Alonzo G.: “Descanse en paz y brille para ella la luz perpetua. Dios colme de mucha fortaleza a sus familiares en este momento de dolor”, son solo algunos de los comentarios.