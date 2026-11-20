Como Kimberly Nicolle Rosa Velásquez, de al menos 28 años, fue identificada la joven que perdió la vida tras ser atropellada por el conductor de un bus "rapidito" en el bulevar del Norte, en Comayagüela. ¿Qué se sabe del caso? A continuación los detalles.
El trágico suceso se registró el reciente jueves 19 de noviembre, mientras intentaba cruzarse la calle, cerca del Instituto de Conservación Forestal (ICF), institución donde laboraba como recepcionista, según los reportes preliminares.
Testigos refieren que Kimberly Nicolle estaba a pocos pasos de cruzar al otro extremo de la calle, cuando un rapidito "de la ruta Carrizal-San Felipe la impactó con violencia".
Personas que presenciaron el hecho manifestaron que el conductor de la unidad iba a gran velocidad al momento de embestir a la joven que quedó tendida en el pavimento.
Socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar para tratar de auxiliar a Nicolle, desafortunadamente, confirmaron que ya no tenía signos vitales.
Agentes de la Dirección Nacional de Tránsito (DNVT) también se apersonaron al lugar donde ocurrió el fatal accidente para acordonar la escena.
La muerte fue confirmada por autoridades, pero también por familiares dolientes. El padre de la joven lamentó su muerte a través de comentarios de redes sociales.
El ICF también se pronunció a través de un acuerdo de duelo, lamentando el deceso de su colaboradora. "Considerando que ha fallecido nuestra estimada Kimberly Nicolle Rosa Velásquez, quien se desempeñaba en Dirección Ejecutiva, el ICF se solidariza con su familia, acompañándole fraternalmente en estos momentos de profundos pesar", dice parte del pronunciamiento.
A las muestras de pesar se unieron colegas, familiares, amigos y allegados de Nicolle. “Tan lindo ser humano. Siempre me recibía con su linda sonrisa. Dios te reciba en su santa gloria”, así como el de Roxana Torres: “En paz descanse Kimberly. Muy amable y servicial. Que Dios la tenga en su santo reino”, y el de José Noel Alonzo G.: “Descanse en paz y brille para ella la luz perpetua. Dios colme de mucha fortaleza a sus familiares en este momento de dolor”, son solo algunos de los comentarios.
Kimberly Nicolle deja a un bebé, según la versión de conocidos, por lo que su muerte ha causado mayor conmoción y a la vez indignación. La familia de la víctima se encuentra devastada, y junto a allegados y amigos claman por justicia. De momento se desconoce si las autoridades aplicarán responsabilidades al conductor de la unidad de transporte urbano.