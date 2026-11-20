Equipos de la Dirección Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DAET) y de la Unidad de Seguridad y Transporte Urbano (USTU) desmantelaron más de 80 cámaras instaladas ilegalmente en distintas colonias del norte de la capital.
Los dispositivos de videovigilancia fueron retirados de las colonias Nueva Capital, Arturo Quezada y Guzmán #2, donde, según las autoridades, eran utilizados por estructuras criminales para monitorear los movimientos policiales.
Las cámaras estaban instaladas de manera que aparentaban cumplir funciones de seguridad residencial; sin embargo, las autoridades sostienen que eran utilizadas para observar los desplazamientos de los equipos policiales.
De acuerdo con las investigaciones, los dispositivos permitían registrar los recorridos de los policías y conocer sus movimientos durante las labores de patrullaje en las colonias intervenidas.
Las autoridades aseguraron que cuentan con videos en los que quedaron registrados los desplazamientos de los agentes mientras realizaban patrullajes e investigaciones en las zonas bajo vigilancia.
Los sistemas de videovigilancia habrían permitido a integrantes de organizaciones criminales conocer sobre la ejecución de operativos policiales en sus zonas de influencia.
La operación permitió desmantelar más de 80 cámaras instaladas ilegalmente en diferentes sectores de la capital, utilizadas presuntamente para vigilar la actividad de los cuerpos de seguridad.
Entre los dispositivos encontrados durante las intervenciones, las autoridades identificaron una cámara que calificaron como sofisticada y que formaba parte de los sistemas de vigilancia instalados en las colonias.
Agentes de la DAET y la USTU participaron en el retiro de los sistemas de videovigilancia detectados en Nueva Capital, Arturo Quezada y Guzmán #2.
Según las autoridades, las cámaras estaban distribuidas en sectores donde operan estructuras criminales y tenían como finalidad monitorear los movimientos de los equipos policiales.
La DAET anunció que continuará desarrollando operaciones para desmantelar estos sistemas utilizados presuntamente por estructuras criminales para conocer los movimientos de las autoridades.
El retiro de más de 80 cámaras forma parte de las acciones policiales contra los mecanismos de vigilancia que, según las investigaciones, eran utilizados para alertar sobre patrullajes e intervenciones en distintas colonias de Tegucigalpa.