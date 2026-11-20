Al menos 582 paquetes de supuesto clorhidrato de cocaína fueron decomisados en la hacienda Planes de Hicaque, ubicada en Tela, Atlántida, durante una operación ejecutada por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y la Dirección de Inteligencia Policial.
Los 582 paquetes de supuesto clorhidrato de cocaína permanecían escondidos en una caleta acondicionada en el piso de un camión que se encontraba dentro de la propiedad intervenida por las autoridades.
El compartimiento utilizado para ocultar la supuesta droga estaba acondicionado en el piso del camión, una estructura que habría permitido esconder los paquetes y evadir los controles de seguridad.
El hallazgo se produjo después de varios días de labores de investigación e inteligencia desarrolladas por las unidades policiales que participaron en el operativo.
La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) ejecutaron el decomiso con apoyo de otras unidades policiales y bajo la dirección de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
Las autoridades localizaron el camión dentro de una hacienda denominada Planes de Hicaque, en Tela, Atlántida, donde encontraron la supuesta droga escondida en una caleta construida en el piso del vehículo.
Los envoltorios decomisados tienen forma rectangular y presentan una etiqueta blanca con el número 314 impreso en color negro, característica visible en cada uno de los paquetes.
El decomiso en Atlántida corresponde a media tonelada de droga, cuyo valor económico ascendería a 151 millones de lempiras, según informó el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass.
Con este resultado operativo, la institución policial acumula más de cuatro toneladas y media de sustancias ilícitas decomisadas a nivel nacional en lo que va de 2026.
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, confirmó que las operaciones policiales continúan en la zona donde se realizó el decomiso de los 582 paquetes de supuesto clorhidrato de cocaína.
Las autoridades investigan el posible uso de estructuras acondicionadas en vehículos para transportar sustancias ilícitas y evadir los controles policiales.
El decomiso de media tonelada de supuesto clorhidrato de cocaína en Tela, valorada en aproximadamente 151 millones de lempiras, se suma a las operaciones antidrogas que mantienen las autoridades policiales a nivel nacional.