Dos mujeres señaladas como integrantes de la Pandilla 18 fueron capturadas por agentes de la Policía Nacional en la colonia Flor del Campo, en Comayagüela, durante un operativo ejecutado en el marco del Plan Escudo de Honduras.
Las detenidas fueron identificadas como Teresa Sofía Jiménez Zúniga, de 35 años, conocida con el alias de “La Bandolera”, y Dilcia Patricia Reyes Sánchez, de 39 años, identificada como “La Madre” o “La Colocha”.
De acuerdo con el reporte policial, ambas presuntamente ocupaban el rango de "hongras" dentro de la estructura criminal y fueron detenidas por suponerlas responsables del delito de asociación terrorista.
Durante el procedimiento, agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) les decomisaron 44 puntas de supuesta cocaína, 60 envoltorios de supuesta marihuana y dos teléfonos celulares.
La Policía Nacional informó que, al verificar los registros de las sospechosas, constató que Jiménez Zúniga, alias “La Bandolera”, había sido detenida anteriormente por el delito de tráfico de drogas.
Por su parte, Reyes Sánchez, conocida como “La Madre” o “La Colocha”, registra antecedentes por supuestos delitos de escándalo en vía pública, actos contra la moral y tentativa de robo, según el informe de las autoridades.
El operativo se desarrolló con el apoyo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL).
Tras las capturas, ambas mujeres quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.
Les decomisaron supuesta cocaína, marihuana y dos celulares.
Capturan a dos supuestas hongras de la Pandilla 18.