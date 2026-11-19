Justamente en este perfil quedaron grabadas las masacres en Yorito, Yoro. "El Diablo" dijo en uno de los videos: "Déjenme decirles, toda la población de Yoro también, no le vendan nada a esos policías porque ahorita estoy aquí y les voy a poner un C4, a modo de tumbarles toda una colonia, verdad, entonces que les quede bien claro, bien clarito como el agua”.