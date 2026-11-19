Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado como jefe del "Cartel del Diablo", volvió a aparecer en redes sociales tras las masacres sucitadas el 18 de noviembre en Yorito, Yoro. Esto fue lo que dijo el cabecilla de la estructura criminal.
12 personas murieron en el municipio de Yorito, Yoro, la madrugada del 18 de noviembre. Los hechos se dieron en distintas comunidades y fueron con armas de fuego. El balance fatal fuede cinco mujeres fallecidas, cuatro hombres y tres menores de edad.
La banda delictiva asesinó a las personas en las comunidades de Vallecillo y El Pacayal, en el municipio de Yorito, durante la madrugada del 18 de noviembre.
El jefe de esta pandilla es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo". La Policía Nacional ahora brinda 5 millones de lempiras como recompensa para quien dé información por su paradero.
En Facebook había un perfil sobre esta estructura delictiva y donde "El Diablo" dejaba evidencia de lo que hacía.
Justamente en este perfil quedaron grabadas las masacres en Yorito, Yoro. "El Diablo" dijo en uno de los videos: "Déjenme decirles, toda la población de Yoro también, no le vendan nada a esos policías porque ahorita estoy aquí y les voy a poner un C4, a modo de tumbarles toda una colonia, verdad, entonces que les quede bien claro, bien clarito como el agua”.
Esa cuenta de Facebook fue cerrada y ahora reactivó otra donde dejó una nueva grabación. Ahí se escucha la petición para liberar a su mamá, quien fue capturada junto a una hermana de ‘El Diablo’. "Cuáles son los delitos de mi mamá? Ustedes están agarrando gente inocente, mi mamá no debe nada", dice.
"La foto que miran ahí fue una foto que le dije que nos tomáramos porque tiempos sin mirarla y le dije que no la iba a volver a ver. Ustedes se están metiendo con gente inocente... Ustedes a mí no me van a poder capturar ni tampoco me van a poder matar", dice el cabecilla en eel video.
Y añade: "Ustedes no quieren dar el brazo a torcer; el entrenamiento mío es mejor que el de ustedes. Yo solo les digo que suelten a mi mamá y la onda va a estar tranquila..."
Finalmente se escucha en el video: "Suelten a mi mamá y mi hermana y la onda va a estar tranquila porque mi mamá no debe nada; yo no me voy a entregar y por eso la agarraron ustedes porque pensaban que me iba a entregar