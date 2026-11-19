Entre densa vegetación, caminos de tierra y pendientes pronunciadas se extiende la zona de Yorito, el escenario donde se registraron cuatro masacres, en las que 12 personas perdieron la vida a manos de criminales fuertemente armados, la madrugada del miércoles 18 de noviembre.
Ubicado en el departamento de Yoro, este sector rural ha dificultado el acceso rápido de las patrullas y los cuerpos de socorro tras los múltiples ataques, convirtiendo el operativo en una operación compleja.
Las cuatro masacres se registraron en comunidades dispersas de la parte alta del municipio. En la aldea Vallecillo, perdieron la vida nueve personas en tres masacres, mientras que en El Pacayal, murieron tres, dejando un total de 12 víctimas.
Para llegar hasta estas aldeas, las autoridades han tenido que transitar entre brechas angostas, vías en mal estado y senderos de herradura que solo permiten el paso de vehículos "todoterreno" o acceso mediante apoyo aéreo.
A las condiciones de camino se suma una superficie rodeada de maleza, barrancos y puntos ciegos naturales que según las autoridades, obstaculizan las labores de vigilancia y patrullaje permanente en la montaña.
Estas condiciones de terreno han sido aprovechadas por grupos delictivos para instalar puntos de resguardo y cometer crímenes en las comunidades aledañas, según reportes de la Secretaría de Seguridad.
Las autoridades atribuyen las masacres a la estructura criminal denominada el Cártel del Diablo, del presunto cabecilla Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", agrupación que ha sido catalogada como organización terrorista por parte del gobierno hondureño.
Mientras las agrupaciones criminales aprovechan esa espesura natural como barrera, los pobladores de Vallecillo y El Pacayal sufren un doble aislamiento, es decir, la distancia física del casco urbano y el temor a represalias tras amenazas directas contra quienes colaboren con funcionarios de la Policía Nacional de Honduras.
Ante la vulnerabilidad y la falta de presencia policial, sobre todo en las partes más altas del municipio, los pobladores optan por permanecer en sus viviendas para proteger su integridad.
Tras conocerse la magnitud de la tragedia, la Secretaría de Seguridad desplegó un operativo con más de 400 efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en vehículos blindados Black Mamba y helicópteros para lograr ingresar a los lugares más inaccesibles.
Tras el levantaminto por parte del equipo forense, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hacia la morgue en San Pedro Sula para efectos de autopsia e identificación.
Familiares de las tres víctimas de una de las masacres en El Pacayal velaban sus restos el mismo miércoles, sin embargo, forenses y autoridades policiales a la zona para realizar el levantamiento, aunque los dolientes se opusieron.