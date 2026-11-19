Tras las cuatro masacres registradas en Yorito y El Pacayal, en el departamento de Yoro, los pobladores se encuentran devastados y sumidos en una atmósfera de luto y a la vez, de indignación. Entre las 12 víctimas mortales se identificó a la joven Lurbin Núñez Murillo, de 22 años de edad, y a su hijo Isaí, de 5.
Lurbin era una joven madre que había culminado sus estudios de educación media el pasado mes junio, según su publicación. "Mi orgullo es demostrarle a mi hijo que todo se puede. Lo amo, gracias por ser mi motor", escribió adjunto a esta fotografía que compartió a través de su TikTok donde acumulaba más de 2,700 seguidores.
En los últimos días había estado compartiendo selfies con mensajes relacionados con la envidia y la traición.
Pero una de las publicaciones más nostálgicas de Lurbin ha sido las fotografías de las fiestas patrias del pasado 15 de septiembre de 2026, celebración en la que vistió al pequeñito Isaí de militar, imágenes que ahora solo son un recuerdo tras la tragedia.
Según el reporte preliminar de las autoridades, Lurbin murió en una de las masacres de Vallecillo, en Yorito, Yoro, junto a su madre, Alejandra Murillo, y el pequeño Isaí de 5 años.
Las autoridades refieren que la masacre en la que perecieron Lurbin, su madre y su hijo, y los otros tres ataques armados, fue obra del Cártel del Diablo, cuyo presunto cabecilla es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "Diablo", por quien la Policía Nacional ofrece cinco millones de lempiras.
De hecho, luego de que se confirmara las cuatro masacres en Yoro, la estructura criminal en mención se atribuyó las muertes a través de videos e historias amenazantes a través de Facebook.
Después de la tragedia, todos los municipios de Yoro fueron declarados como "territorio de alto riesgo" por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Por su parte, el presidente Nasry Asfura condenó las masacres y ordenó intensificar los operativos en la zona para dar con el paradero de los resposables de apagar 12 vidas.
Hasta ahora, varios cuerpos permanecen en la morgue de San Pedro Sula, donde familiares esperan por la entrega. Sin embargo, algunas de las víctimas ya fueron entregadas a sus familiares dolientes, tal es el caso de la regidora Delma Olvera, quien murió junto a su compañero de vida y su niña en El Pacayal.
Mientras la identificación de cuerpos continúa, en el país impera el luto y cierta desesperanza ante la poca efectividad de las operaciones de las autoridades policiales.
La población demanda justicia y cuestiona que familias, especialmente niños inocentes como Isaí, sigan perdiendo la vida a manos de criminales.