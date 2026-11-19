Tras las cuatro masacres registradas en Yorito y El Pacayal, en el departamento de Yoro, los pobladores se encuentran devastados y sumidos en una atmósfera de luto y a la vez, de indignación. Entre las 12 víctimas mortales se identificó a la joven Lurbin Núñez Murillo, de 22 años de edad, y a su hijo Isaí, de 5.