Un total de 12 personas murieron de manera violenta en Yorito, Yoro, la madrugada de este 18 de noviembre. Los hechos se dieron en las comunidades de Vallecillo y El Pacayal. Las masacres se las atribuyó "El Cartel del Diablo" y la Policía Nacional informó por qué se habrían dado los hechos.
Los hechos se dieron en cuatro escenas distintas, tres muertos por escena. En los videos grabados por miembros del "Cartel del Diablo" se escucha decir que lo hicieron por ayudar y dar información a la Policía.
En la comunidad de Vallecillo se registraron tres ataques armados. Dos ocurrieron dentro de viviendas y uno en un campo de fútbol. En estos hechos murieron nueve personas.
En El Pacayal se produjo un cuarto ataque, en el que fueron asesinadas otras tres personas: una mujer, un hombre y una menor de edad.
La Policía Nacional mediante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) brindó información sobre la hipótesis de los hechos. ¿Respuesta por captura de la familia del jefe del "Cartel del Diablo"?
¿Lo hicieron por dar información a la Policía? Se le consultó a Rolando Ponce, director de la DPI quien llegó a la zona: "No, el miércoles 4 de noviembre la Policía Nacional ejecutó 23 detenciones y 11 de ellas por asesinato perteneciente a este cartel; desafortunadamente el 5 de noviembre aparecieron (muertos) cuatro individuos que supuestamente trabajaron para el cartel, producto de una confrontación con otra estructura y hay que decir que aquí ha habido problemas de estructuras..."
Añadió: "Hay situaciones que en su momento uno lo dice por respeto a la población y a la misma familia de las víctimas, sin embargo, solo ellos saben cómo está la situación...".
A Ponce se le preguntó si las personas asesinadas tenían alguna relación con "El Cartel del Diablo" y respondió: "Es muy prematuro para dar respuestas, pero ya llevamos una buena línea de investigación".
¿Es una venganza del cartel porque se capturó a la madre y la hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, jefe del "Cartel del Diablo"? El titular de la DPI contestó: "No puedo pronunciarme ante ese escenario, solo puedo decir que estas estructuras caminan con delirio y persecución; ellos quiere culpar a todos los ciudadanos".
"Ellos quieren jugar con la psicología de la población, una población que no quieren dar la información a las autoridades. Cuando hicimos los levantamientos, muchas de las personas empiezan a hablar y de esta manera se forma la línea de investigación", sentenció el director de la DPI.