¿Lo hicieron por dar información a la Policía? Se le consultó a Rolando Ponce, director de la DPI quien llegó a la zona: "No, el miércoles 4 de noviembre la Policía Nacional ejecutó 23 detenciones y 11 de ellas por asesinato perteneciente a este cartel; desafortunadamente el 5 de noviembre aparecieron (muertos) cuatro individuos que supuestamente trabajaron para el cartel, producto de una confrontación con otra estructura y hay que decir que aquí ha habido problemas de estructuras..."