Un ambiente de temor y silencio se apoderó de Yorito, Yoro, donde sus habitantes permanecen resguardados en sus viviendas luego de las masacres registradas en las comunidades de Vallecillo y El Pacayal, que dejaron 12 personas asesinadas.
Las calles del municipio lucen completamente desoladas. En las imágenes captadas por el equipo de EL HERALDO, en la zona no se observa a personas transitando por los espacios públicos.
Las puertas de las viviendas permanecen cerradas y los pobladores han optado por no salir de sus casas ante el temor generado por los recientes hechos violentos.
La misma situación se observa en los establecimientos comerciales, que mantienen sus puertas cerradas y sin actividad.
El movimiento habitual de la comunidad quedó interrumpido después de los ataques armados que cobraron la vida de 12 hondureños en cuatro hechos distintos.
En Vallecillo y El Pacayal se registraron las escenas de violencia que mantienen consternados a los habitantes de este sector del departamento de Yoro.
La situación ha provocado que el municipio muestre una imagen inusual, con calles vacías y negocios sin abrir, mientras las familias permanecen dentro de sus hogares.
A través de imágenes se puede observar la ausencia de peatones, vehículos y actividad comercial en distintos puntos de Yorito.
La preocupación también está relacionada con los mensajes atribuidos a integrantes del denominado Cártel del Diablo, quienes se habrían adjudicado los crímenes.
Las masacres han generado temor entre los pobladores, que enfrentan la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir después de los asesinatos.
Mientras tanto, las autoridades mantienen acciones de seguridad e investigación en el departamento para identificar y localizar a los responsables de los hechos.
La ausencia de personas en las calles y el cierre de los comercios reflejan el ambiente que se vive en Yorito tras una jornada violenta que dejó 12 familias de luto.