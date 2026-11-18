Delma Yolanda Olvares, regidora municipal de Yorito, Yoro, fue una de las 12 víctimas en la masacre registrada en Yorito. Así quedó la escena del crimen tras lo sucedido, imágenes captadas por EL HERALDO.
Delma Yolanda Olvares Olvares tenía 44 años y fue asesinada con armas de grueso calibre junto a su esposo y una de sus hijas en la comunidad de El Pacayal, en el municipio de Yorito.
Ella era una activista y luchadora que se oponía a la minería en su comunidad, El Pacayal, Yorito, Yoro.
Ella fue la primera presidenta de la tribu Mina Honda, en Yorito, y para ese entonces ejercía como fiscal en la tribu, pero uno de sus logros más grandes fue haber contribuido a que Yorito fuera declarado territorio libre de minería.
En su casa había una pulpería y los integrantes de la banda "El Cartel del Diablo" llegaron en horas de la madrugada de este día a quitarles la vida.
Diferentes elementos de seguridad llegaron a la escena del crimen y a las otras escenas en la comunidad de Vallecillo.
En el piso quedaron tirados los cuerpos de la regidora municipal de Yorito, Delma Yolanda Olvera Pérez, su esposo, Santos Pablo Corea, y la hija de ambos.
Familiares informaron que pidieron a las autoridades no trasladar los cuerpos a San Pedro Sula y ser velados de inmediato.
Medicina Forense sacó varios objetos de la casa de Olvares para hacer las debidas investigaciones. Una de las indagaciones va enfocada en el tipo de arma que se usó.
Ella era regidora municipal y, tras el hecho, llegaron más agentes policiales y militares a El Pacayal y Vallecillo.