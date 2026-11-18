Tras varias horas, Medicina Forense llegó hasta la primera vivienda donde se reportó una de las cuatro masacres registradas este miércoles 18 de noviembre en Vallecillo y El Payacal, Yoro. Aquí las imágenes.
Los equipos tienen que revisar 3 zonas en el sector de Vallecillo y una en El Payacal, Yoro.
En esta casa fueron asesinados la regidora de Yorito, Yoro, Yolanda Olvera, junto a su esposo e hija.
En Vallecillo, esta fue la primera vivienda donde se realizó el primer levantamiento del lugar.
Aquí estarían los cuerpos de Clara Mejía, Elmer Olvera, el hijo Edras, de 10 años. Mamá, papá e hijo.
Sus familiares se encuentran devastados por su muerte.
Con ayuda de los vecinos y las localidades aledañas, lograron obtener los ataúdes de las víctimas.
Otras personas afirmaron que no tienen dinero para viajar hasta San Pedro Sula, donde afirmaron trasladarían los restos de los fallecidos en las masacres.
Este miércoles se registraron las muertes violentas de 12 personas en cuatro masacres.
Ante estas muertes, las autoridades declararon territorios de alto riesgo los municipios de Yoro, donde habrá una intervención para dar con el paradero de los integrantes del Cartel del Diablo.