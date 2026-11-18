La violencia sigue llenando de luto a las familias de Vallecillo, Yoro. Aquí las desgarradoras imágenes de los familiares de las víctimas de las masacres de este miércoles en la zona norte de Honduras.
Poco a poco, los parientes de algunas de las víctimas de las masacres comenzaron a llegar hasta el lugar.
Algunos pidieron ver a sus parientes antes de que sean levantados por los miembros de Medicina Forense.
Es algo inconcebible, aseguran los familiares, quienes no pueden creer que hayan asesinado a sus parientes de esa manera.
En redes, presuntos miembros del Cartel del Diablo se atribuyeron las 12 muertes registradas en los municipios de Vallecillo y El Pacayal, en Yoro.
En el sector de Vallecillo fueron un total de nueve fallecidos.
Mientras que en El Pacayal fueron 3, entre ellos la regidora de Yorito, Yoro, Yolanda Olvera, junto a su esposo e hija.
El crimen ha generado conmoción y terror en este sector del país, pues la banda terrorista, en audios atribuidos a ellos, amenazó de muerte a cada persona que ayudara a los policías que andan en la zona buscándolos.
Ante esta escalada de violencia, este miércoles el presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunió con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y declararon la zona como territorio de alto riesgo.
Con esto, las operaciones para dar con el paradero del cabecilla del Cartel del Diablo se van a intensificar por aire y tierra, afirmaron.