Esposada de manos y pies, la joven Dunia Rodríguez, acusada de parricidio, fue trasladada desde el Centro Penal de Marcala hasta el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Tegucigalpa.
La joven fue llevada a Medicina Legal para extraerle muestras de sangre y realizar el cotejo de ADN con su hijo fallecido, Iker Daleth Rodríguez Hernández.
Rodríguez es acusada de asesinar a su propio hijo y a su madre, Lilian Maribel Hernández Ferrera en Intibucá. ¿Qué buscan las autoridades con las muestras de ADN?
La joven fue trasladada al Laboratorio de Serología Forense para iniciar el proceso de elaboración de su perfil genético y determinar si es la madre de Iker Daleth.
La joven permanece recluida en el Centro Penal de Marcala, tras haber sido capturada el pasado 14 de noviembre en la aldea Yaterique, municipio de San Juan, Intibucá.
Durante su traslado fue abordada por la prensa; sin embargo, en todo momento permaneció callada y no brindó declaraciones.
El cuerpo del pequeño, de tan solo cinco años de edad, no ha sido entregado debido a que no existe un documento oficial sobre su inscripción en el Registro Nacional de las Personas (RNP).
EL HERALDO tuvo acceso al carné del Seguro Social de Iker Daleth, constatando que nació en el condado de Harris, Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos. ¿Cómo ocurrió la tragedia?
El menor, de cinco años de edad, fue asesinado a disparos el pasado viernes 13 de noviembre, hecho en el que también falleció su abuela materna, Lilian Ferrera. Tras los crímenes, la joven está siendo acusada de parricidio.
Por los crímenes también fueron capturados Kevin Alexander Lara Morales y Marlon Alexi Orellana López, acusados de disparar contra las víctimas.