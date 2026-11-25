Tegucigalpa, Honduras.-Alberto Martín Lozano Ferrera dejó de ocupar la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario (INP), luego de presentar su renuncia por instrucciones de Casa Presidencial, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas en la institución. La salida del funcionario ocurre casi un mes después de que se conocieran señalamientos sobre irregularidades en la compra de alimentos destinados a los centros penales, un proceso que actualmente es objeto de una auditoría interna. El director del INP, general Walter Amador Lacayo, confirmó la renuncia y señaló que la decisión estuvo relacionada con las publicaciones de medios de comunicación sobre las supuestas anomalías administrativas.

"Le ordenaron la renuncia en Presidencial por el motivo de las últimas informaciones de los medios de comunicación con respecto a supuestas irregularidades administrativas", expresó Lacayo. La información sobre la salida del gerente administrativo fue divulgada por este rotativo. Se conoció que Lozano entregó su renuncia directamente en Casa Presidencial y no en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además de los cuestionamientos por las compras de alimentos, fuentes internas señalaron que la gestión de Lozano habría generado conflictos dentro de la institución, situación que también habría influido en su separación del cargo. A partir de este miércoles, la Gerencia Administrativa quedó bajo la responsabilidad de Claudia Ardón, quien anteriormente se desempeñaba como subdirectora de Desarrollo Institucional del INP.

El general Walter Amador Lacayo describió a la nueva encargada como una "persona capaz y correcta", quien asumirá las funciones administrativas mientras se desarrollan las revisiones correspondientes. Pese a su renuncia, Lozano deberá rendir cuentas sobre su gestión. El próximo viernes, el exgerente y su equipo tendrán que presentar un informe sobre el estado en que dejan la dependencia y responder las consultas de las autoridades. Posteriormente, la dirección del INP consultará con la auditoría interna sobre el inicio de una revisión integral de la gestión del exfuncionario, en medio de los señalamientos que motivaron su salida.

Irregularidades denunciadas

Alberto Martín Lozano Ferrera asumió la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario (INP) en mayo de 2026. Desde esa dependencia tenía bajo su responsabilidad la gestión de compras y contrataciones de la institución, entre ellas la adquisición de alimentos para los privados de libertad, uno de los procesos que actualmente está bajo investigación interna por presuntas irregularidades. Uno de los principales señalamientos está relacionado con las compras de alimentos para los centros penales. Según las fuentes, las adquisiciones a dos proveedores habrían generado diferencias de entre seis y diez millones de lempiras mensuales entre lo que pagaba el Estado y los productos que realmente recibían los centros penitenciarios.