San Pedro Sula, Honduras.- Las autoridades policiales capturaron en las últimas horas a la primera persona sospechosa de estar vinculada con la desaparición del periodista Kevin Mercado, ocurrida en San Pedro Sula, Cortés. Este ciudadano, cuyo identidad no fue revelada por las autoridades, es una persona de interés que podría arrojar luz sobre el paradero del joven.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, el requerimiento se efectuó como parte de las investigaciones que buscan esclarecer el qué pasó con el comunicador y determinar las circunstancias en las que desapareció.

Según las líneas de investigación, la persona requerida estaría relacionada con el caso, por lo que tras su aprehensión fue puesta a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.