San Pedro Sula, Honduras.- Las autoridades policiales capturaron en las últimas horas a la primera persona sospechosa de estar vinculada con la desaparición del periodista Kevin Mercado, ocurrida en San Pedro Sula, Cortés. Este ciudadano, cuyo identidad no fue revelada por las autoridades, es una persona de interés que podría arrojar luz sobre el paradero del joven.
De acuerdo con información de la Policía Nacional, el requerimiento se efectuó como parte de las investigaciones que buscan esclarecer el qué pasó con el comunicador y determinar las circunstancias en las que desapareció.
Según las líneas de investigación, la persona requerida estaría relacionada con el caso, por lo que tras su aprehensión fue puesta a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene abiertas las indagaciones sobre el entorno del periodista, sus relaciones personales y sus actividades recientes, con el propósito de reconstruir los días previos a su desaparición.
Los investigadores también buscan identificar elementos que permitan establecer qué ocurrió antes de que se perdiera el rastro de Mercado el día que se dirigía a realizar una carrera VIP y determinar quienes tuvieron participación en el caso.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre la identidad del sospechoso, ni sobre las circunstancias específicas de su requerimiento o cómo conocía al joven periodista de 30 años.