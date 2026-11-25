Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta verde en seis departamentos de Honduras debido al ingreso del primer frente frío de la temporada, fenómeno que provocará lluvias, tormentas eléctricas y un descenso de las temperaturas. La medida comprende los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Yoro, donde se mantendrá vigente por un período de 48 horas, a partir de las 6:00 a.m. de este miércoles 25 de noviembre. De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el ingreso de este fenómeno atmosférico generará abundante nubosidad y precipitaciones de intensidad variable en diferentes regiones del territorio nacional.

Para este miércoles se pronostican lluvias y chubascos de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica, principalmente en sectores del norte del país, donde los acumulados de precipitación podrían alcanzar entre 100 y 120 milímetros. Asimismo, se esperan chubascos débiles a moderados en algunas zonas del centro, oriente y suroccidente de Honduras, además de un descenso en la temperatura ambiente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

🟢Por frente frío COPECO declara Alerta Verde en seis departamentos del país.🟢 https://t.co/WD7My3awP3 — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) November 25, 2026

En cuanto al jueves 26, Cenaos prevé que el frente frío se desplace lentamente a lo largo de la costa Caribe, provocando lluvias y chubascos en la región norte. Para el occidente, centro y oriente se pronostican lloviznas débiles, condiciones que estarán acompañadas de temperaturas más frescas.

Mientras que para el viernes 27, los vientos del norte asociados a la masa de aire frío que acompaña al fenómeno mantendrán las condiciones lluviosas en el norte del país, especialmente en las sierras de Omoa, Nombre de Dios y La Esperanza, ubicadas en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y Yoro.

Recomendaciones

Ante las condiciones meteorológicas previstas, Copeco pidió a la población tomar medidas preventivas para reducir los riesgos de inundaciones y otros incidentes relacionados con las precipitaciones. Entre las recomendaciones figura asegurar y limpiar los techos de las viviendas, así como evitar cruzar ríos, quebradas o riachuelos cuando presenten incrementos en sus niveles de agua. También se solicita limpiar cunetas y alcantarillas cercanas a las viviendas para facilitar el paso del agua y prevenir posibles inundaciones.