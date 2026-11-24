Tegucigalpa, Honduras.- Personal de la Secretaría de Salud (Sesal) investiga dos muertes sospechosas de tos ferina en el país, por lo que, de confirmarse, elevarían la cifra de fallecimientos por esta enfermedad, que ya suma 22 víctimas en lo que va de 2026. La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalys García, informó que ambas defunciones permanecen bajo investigación y todavía no han sido confirmadas mediante pruebas de laboratorio. La funcionaria aclaró que el registro oficial se mantiene en 22 muertes, mientras los equipos sanitarios realizan las evaluaciones correspondientes para determinar si los dos fallecimientos están relacionados con la enfermedad. García advirtió que la tos ferina continúa representando un riesgo para la población infantil, especialmente para los bebés menores de un año, que pueden desarrollar complicaciones graves.

Actualmente, el país acumula un total de 280 casos confirmados y 22 fallecimientos, todos correspondientes a menores de edad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Respecto al número de fallecidos, la Secretaría de Salud señaló que varios de los niños fallecidos tenían menos de dos meses, por lo que no habían alcanzado la edad para comenzar su esquema de vacunación. En otros de esos casos, las madres tampoco habían recibido la vacuna de Tdap durante el embarazo. Ante este panorama, García reiteró la importancia de que las mujeres embarazadas reciban la vacuna Tdap durante el último trimestre de gestación, ya que permite transferir protección al bebé durante sus primeros meses de vida.

Gusano barrneador

A la alerta por tos ferina se suma un nuevo caso de miasis por gusano barrenador en una menor de siete años, diagnosticada en el Hospital San Isidro de Tocoa, departamento de Colón. La niña presenta una infestación en la cabeza y permanece bajo vigilancia médica en el centro asistencial, ubicado en Tocoa, según informó la jefa del PAI. De acuerdo con reportes de medios locales, la menor fue trasladada de emergencia al centro asistencial luego de experimentar un fuerte dolor de cabeza. Durante la evaluación, los médicos identificaron lesiones en esa parte del cuerpo y determinaron que se trataba de una infección provocada por el gusano barrenador.