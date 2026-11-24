Tegucigalpa, Honduras.- En rechazo al funcionamiento del Trans 450, el sector transporte paralizó sus unidades este martes en varias rutas del transporte público, lo que provocó que capitalinos se movilizaran caminando o en carros particulares hacia sus trabajos. Las protestas de los concesionarios se concentraron, entre otros temas, en el rechazo del proyecto de modernización del sistema de transporte, impulsado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), que pretende poner en funcionamiento la infraestructura del antiguo Trans 450, ahora denominado Sistema Integrado de Transporte Inteligente (SITI). La paralización de las unidades afectó a los usuarios que dependen diariamente de los buses para trasladarse a sus centros de trabajo, centros educativos y otros compromisos. La interrupción del servicio también generó mayor demanda de transporte particular y dificultades para circular por diferentes sectores de la ciudad. Ante esta problemática, el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, aseguró que la iniciativa continuará y defendió su puesta en funcionamiento como parte de los compromisos asumidos durante su campaña electoral. "Poner a funcionar el BRT fue un compromiso mío de campaña. La ciudadanía lleva 16 años esperando que se ponga en marcha. Queremos aprovechar la infraestructura que ya se construyó y ponerla a funcionar", manifestó Zelaya. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El edil recordó que en la infraestructura del proyecto se invirtieron más de 70 millones de dólares mediante un programa financiado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que consideró necesario aprovechar las instalaciones existentes y avanzar hacia un sistema de transporte moderno.

Asimismo, explicó que la municipalidad actualizó los estudios de tráfico y demanda de pasajeros para determinar las condiciones actuales de movilidad en los corredores donde funcionaría el sistema. "Actualizamos los estudios de tráfico y los resultados fueron positivos. También hemos estado trabajando con Invermut, el consorcio con mayor presencia en la zona, porque agrupa a transportistas que operan muchas rutas ahí", detalló.

Estudio de tráfico proyecta más de 160,000 viajes diarios

El informe de actualización contempla dos rutas troncales denominadas BRT Centroamérica y BRT Suyapa, además de nueve rutas alimentadoras: seis hacia el centro de la ciudad y tres generales. Para establecer la demanda, se realizaron estudios de Frecuencia de Paso y Ocupación Vehicular (FOV) durante mayo de 2026, en las estaciones maestras en las cercanías de Plantas Tropicales, La Miraflores y Florencia. El alcalde capitalino manifestó que "lo que sí está claro es que hay quienes ya se han manifestado en contra del sistema y, desde mi perspectiva, quieren que las cosas sigan igual". Agregó que "nosotros queremos cambiar el sistema y ofrecerles una mejor experiencia a quienes usan el transporte público en la capital hondureña".