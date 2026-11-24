En cuanto <a href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/tegucigalpa/caos-vehicular-por-paro-transporte-capital-transportistas-exigen-dialogo-PF32737448">a los resultados del estudio, se identificó un incremento</a> en la demanda de transporte público, ya que en 2015 se contabilizaban 138,983 viajes diarios; en cambio, para 2026 la cifra alcanzó los 160,291, lo que representa un crecimiento del 15.3%.De acuerdo con el documento, la demanda anual se estima en 58.4 millones de pasajeros, de los cuales 32.2 millones corresponderían a los corredores troncales del BRT y 26.2 millones a las rutas alimentadoras.Por otra parte, el edil informó que hace unos meses se hizo una solicitud de expresiones de interés para saber si las empresas del sector estarían dispuestas a participar en el proyecto."Recibimos cinco expresiones de interés y, con base en eso, preparamos una licitación pública internacional que abarca varios componentes", detalló.La licitación contempla aproximadamente 15 buses para las rutas troncales Estadio–Kennedy y Estadio–Suyapa. También incluye el sistema de recaudo, para que la gente pueda pagar con tarjeta u otros medios electrónicos en lugar de efectivo, como ocurre en muchas partes del mundo.Además, contempla la operación del patio-taller, donde se guardan los buses, y de las estaciones, donde la gente espera y aborda las unidades. "Incluso estamos evaluando incluir en la licitación la compra de buses alimentadores para ir modernizando la flota. Es un proyecto integral y de amplio alcance", consideró Zelaya.También informó que se podrían invertir unos 20 millones de dólares en esta primera etapa de unidades modernas que estarían funcionando para el 2028. Reiteró que el proyecto es una promesa de campaña que promete modernizar el transporte de la capital hondureña.