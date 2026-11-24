¿Qué ha sido de la vida de Pastora Pagán Valenzuela, la hondureña que hizo historia en el Miss Universo y cuya hazaña sigue sin repetirse? A sus casi 90 años, continúa siendo recordada por su destacada participación en el certamen de belleza más importante del mundo.
Fue en 1955, durante el Miss Universo celebrado en Long Beach, California, cuando Honduras vivió uno de sus momentos más memorables en los concursos de belleza. Pastora Pagán logró avanzar hasta convertirse en una de las seis finalistas de aquella edición.
En ese entonces, Pagán tenía apenas 17 años y consiguió posicionar el nombre de Honduras entre las candidatas más destacadas del certamen internacional.
Han transcurrido 71 años desde aquella participación y su historia continúa despertando admiración. La belleza, elegancia y trayectoria de la exreina siguen formando parte de la memoria de los hondureños.
Pastora Pagán Valenzuela, quien actualmente tendría aproximadamente 88 años, ha mantenido una vida privada y alejada del foco mediático. Sin embargo, su nombre permanece ligado a uno de los mayores logros de Honduras en la historia del Miss Universo.
La sampedrana no olvida aquella etapa que marcó su vida. Su elección como Señorita Honduras fue resultado de la votación del público y de la decisión de un jurado calificador.
A pesar del paso de los años, Pagán conserva entre sus recuerdos aquella experiencia que le permitió representar al país ante el mundo. En una entrevista concedida hace algunos meses, recordó con emoción lo que significó aquel reconocimiento.
"La alegría me llenó por un buen rato porque tantos corazones confiaron en mí, y al menos no cambió mi manera de ser. Seguí siendo una persona accesible, cariñosa y con gran facilidad de sonreír", compartió.
Su participación dejó una huella imborrable en la historia de los concursos de belleza de Honduras. Desde entonces, cada edición del Miss Universo despierta la expectativa de que otra representante catracha pueda igualar o superar aquella hazaña.
En una de sus últimas apariciones públicas documentadas por el diario La Prensa, Pastora Pagán residía en su ciudad natal y llevaba una vida tranquila, dedicada a su familia y a su trabajo administrativo.
Su nombre vuelve a cobrar protagonismo con cada edición del certamen internacional. Ahora, con la participación de Luisa Pineda en Miss Universo 2026, los hondureños vuelven a recordar los 71 años que han transcurrido desde que Pastora Pagán consiguió una de las clasificaciones más importantes del país en la historia del concurso.
Ahora, con la participación de Luisa Pineda en Miss Universo 2026, los hondureños vuelven a recordar los 71 años que han transcurrido desde que Pastora Pagán consiguió una de las clasificaciones más importantes del país en la historia del concurso.