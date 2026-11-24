Llena del carisma que la caracteriza, sonriente y dispuesta a llevar el nombre de Honduras a lo más alto, Luisa Pineda está más que lista para participar en el Miss Universo 2026, que se celebra este 24 de noviembre en Puerto Rico.
La hondureña asegura que está viviendo una experiencia inolvidable durante su participación en el certamen. "Fue increíble, fue muy divertida porque fue un evento lindo. Claro, las personas afuera pueden ver el escenario, toda la pasarela, la coreografía, pero nos estamos muriendo de la risa, estamos pasándola bien. Son emociones muy lindas, todo en uno", expresó.
Además, Luisa aprovechó para enviar un mensaje a los hondureños que siguen de cerca su participación: "Yo voy a dejar a Honduras ansioso y que se preparen, que estén viendo lo que tiene que pasar y que me tiren ahí en redes. Ahí va a quedar".
Pero hubo una pregunta que puso a prueba a la catracha: ¿de no ganar el Miss Universo, a quién le gustaría ver coronada?
"¡Qué pregunta tan difícil me has hecho! Todas las candidatas son reinas dignas y a todas las quiero muchísimo, pero tengo una amiga especial: Panamá", respondió Luisa.
Así que la favorita de Luisa Pineda es Miss Panamá, Gabriela Lineth González del Valle, quien también busca conquistar la corona universal este año.
Gabriela Lineth González del Valle es una joven de 20 años, estudiante de Medicina y con una estatura de 1.82 metros.
La panameña figura entre las candidatas más altas del Miss Universo 2026. Solamente es superada en estatura por Miss Venezuela y Miss Nicaragua, ambas con 1.85 metros, según los datos compartidos.
Para viajar a San Juan, Puerto Rico, Gabriela llevó 10 maletas cargadas con cerca de 70 vestuarios. A ese equipaje se sumaron otras 15 piezas enviadas desde Panamá y confeccionadas por diseñadores puertorriqueños.
Además de su formación en Medicina, Miss Panamá tiene otras aficiones: disfruta pintar y armar rompecabezas durante su tiempo libre.