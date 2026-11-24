La hondureña asegura que está viviendo una experiencia inolvidable durante su participación en el certamen. "Fue increíble, fue muy divertida porque fue un evento lindo. Claro, las personas afuera pueden ver el escenario, toda la pasarela, la coreografía, pero nos estamos muriendo de la risa, estamos pasándola bien. Son emociones muy lindas, todo en uno", expresó.