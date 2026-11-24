El missólogo Ramiro Barrios incluyó a Luisa Pineda en su top de favoritas para ganar el Miss Universo 2026. ¿En qué posición ubicó a la representante de Honduras?
Luisa Pineda es la representante de Honduras en el Miss Universo 2026, que se llevará a cabo este martes 24 de noviembre en Puerto Rico. La bella catracha figura entre las favoritas de muchos seguidores del certamen, incluso del reconocido missólogo Ramiro Barrios.
"Hora de revelarles mi nueva predicción del Miss Universo. Quiénes, en mi opinión, están más cerca de coronarse. ¡Vamos a ello!", anunció Ramiro al presentar su nuevo top de candidatas. Pero ¿en qué puesto aparece Luisa Pineda?
El missólogo presentó su top 20 y comenzó con Miss India, a quien ubicó en la posición número 20. "Una candidata que no ha parado de sorprenderme desde que inició la concentración", expresó. En el puesto 19 colocó a Myanmar, de quien destacó: "Se me hace una reina totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver".
La posición número 18 fue para la bella catracha Luisa Pineda. Sobre la hondureña, Barrios manifestó: "Ella está lista para romper esa racha que tienen de no clasificación, porque lo tiene todo".
En el puesto 17 ubicó a Miss Países Bajos, a quien calificó como espectacular y destacó por su experiencia. Mientras que en la posición 16 colocó a Miss Francia, de quien aseguró que tiene todo para convertirse en una reina.
El top 15 fue para Miss Corea del Sur y el puesto 14 para Miss Bélgica. Sobre esta última, el missólogo comentó: "Solo puedo decir que es de las peligrosas, y más viniendo de un Miss World".
En la posición 13 colocó a República Democrática del Congo, mientras que el puesto 12 fue para Miss Uganda. "Acá yo ya comienzo a sufrir porque, en mi opinión, todas las que voy a comenzar a nombrar podrían estar en ese top 5. Comenzando con Costa Rica, pura vida", expresó Barrios al acercarse a sus favoritas.
En el top 10 incluyó a República Dominicana y continuó con Miss Cuba, a quien describió como "una reina de pies a cabeza". Además, destacó su desenvolvimiento frente al micrófono y aseguró que tiene el don de la palabra.
El puesto número 8 fue para Miss Brasil, mientras que en la sexta posición ubicó a Miss Colombia.
Al llegar a sus cinco favoritas, Barrios colocó a Miss Chile en el quinto lugar y a Miss Filipinas en la cuarta posición.
El tercer puesto fue para la indiscutible Miss Venezuela, mientras que como primera finalista dejó a la anfitriona, Miss Puerto Rico, de quien aseguró que lo tiene todo.
Finalmente, el missólogo eligió a Miss Nicaragua, Jasmine Blanford, como su actual favorita para llevarse la corona de Miss Universo 2026.