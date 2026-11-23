La organización de Miss Universo 2026 dio a conocer qué candidatas están dentro del Top 15 de trajes típicos más votados hasta el momento, un listado sin un orden específico, en el que la bella representante hondureña Luisa Pineda, figura con mucha fuerza. ¿Quiénes más están en este top? Aquí los detalles.
Luisa Pineda deslumbró durante la pasarela del National Costume Show de Miss Universo 2026 con un hermoso traje inspirado en la famosa "Lluvia de Peces de Yoro", creado por el diseñador Franklin López. "Esto no es magia, esto soy yo", manifestó la reina de belleza hondureña tras bambalinas, previo a su participación.
Miss Nicaragua, Jasmine Blandford, también figura entre las candidatas que están en el Top 15 de trajes típicos del certamen de belleza.
A la lista se une la representante de Camboya, Than Rthna, quien utilizó un "Velo Khmer", un símbolo cultural real que representa humildad y nobleza, según su tradición.
La Miss Kazajistán 2025, Alina Ree, también está dentro del Top 15 con un traje en honor a la bandera de su país. "Con orgullo presenté a todo el mundo el principal símbolo de mi Patria - nuestra bandera, que hoy se despliega con orgullo en el escenario del Universo", expresó la concursante en su página de Instagram.
Entre las más votada por su traje también figura la concursante por Chile, Dominga López, quien representó a su país con una creación inspirada en Viña del Mar. " Volví a conectar con mi niña interior y me di cuenta de que el escenario siempre fue el lugar para mí", dijo en sus redes tras la finalización de la pasarela.
Otra de las concursantes de belleza que destacó fue Melissa Núñez Alevante, Miss República Dominicana, quien homenajeó a su país con un diseño que representa la unión de las herencias taína (indígena), africana y española que forman parte de la identidad dominicana.
Por su parte, la Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz, lució un traje inspirado en el béisbol. "Esta creación es mucho más que un national costume; es una crónica visual del alma venezolana, una ofrenda a la capacidad de levantarse frente a la adversidad y un homenaje al deporte que corre por las venas de la nación: el béisbol", detallaron en la página oficial de la reina de belleza.
Danielle Adewusi, representante de Nigeria, lució un traje espectacular que representa el patrimonio del antiguo reino de Benín, en el actual Estado de Edo.
A la lista de los trajes más votados se suma el de Miss Blangadés, Samira Khan Mahi. Su traje está inspirado en "La maternidad: un vínculo universal de amor".
Mia Dio, representante de Cuba, lució un hermoso traje típico inspirado en patria, vida y libertad.
Bea Millan-Windorski, Miss Filipinas, brilló con un hermoso traje inspirado en las tradiciones culturales de Kalinga y la Provincia Montañosa.
May Grace Parry, Miss Myanmar (Birmania) representó a su país con un traje inspirado en la tradición budista birmana, Wathundari, la diosa de la Tierra.
De su lado, Mariale Acosta lució un traje inspirado en la biodiversidad costarricense, uniéndose a la lista de candidatas que integran el Top 15 del certamen. Si todavía no has votado por tu favorita puedes hacerlo a través de la MU Fan App (disponible en Google Play y App Store).