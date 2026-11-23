Por su parte, la Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz, lució un traje inspirado en el béisbol. "Esta creación es mucho más que un national costume; es una crónica visual del alma venezolana, una ofrenda a la capacidad de levantarse frente a la adversidad y un homenaje al deporte que corre por las venas de la nación: el béisbol", detallaron en la página oficial de la reina de belleza.