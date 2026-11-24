El paro de transporte urbano que afecta varios sectores de la capital responde a los reclamos de los dirigentes del rubro contra la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a la que señalan de no brindar información clara sobre el proyecto del Trans 450.
Marvin Galo, dirigente del transporte, explicó que las inconformidades están dirigidas directamente a la administración municipal y al alcalde capitalino, debido a la falta de respuestas sobre una iniciativa que contempla desplazar casi 400 unidades que actualmente prestan el servicio.
Según Galo, los transportistas sostuvieron una reunión con el edil, quien les manifestó que desconocía la situación y que posteriormente los convocaría a una mesa técnica para abordar las preocupaciones del sector, pero ese encuentro nunca se concretó.
“Vemos que no hay voluntad de resolver el problema”, expresó el dirigente, quien cuestionó que los inversionistas del transporte no conozcan quiénes están detrás de la adquisición de los buses ni los detalles del proyecto.
En ese sentido, aseguró que han enviado varias notas a la Alcaldía para solicitar explicaciones sobre el modelo financiero, la inversión y los estimados de movilidad, sin recibir la información que consideran necesaria para conocer el alcance de la propuesta.
Uno de los aspectos señalados por Galo es el presupuesto destinado a tecnología, pues afirmó que el perfil de puestos contempla 6.5 millones de dólares para ese componente, aunque, según su experiencia en el rubro, la instalación de tecnología en 14 estaciones podría representar una inversión aproximada de 1.8 millones de dólares.
Asimismo, mencionó que existen 126 millones de lempiras cuyo destino y utilización, según manifestó, no han sido explicados a los transportistas, por lo que insistió en la necesidad de transparentar las cifras y establecer un diálogo con los involucrados.
Galo también expresó su preocupación por el manejo de los recursos públicos y comparó las dudas que mantienen sobre el proyecto de transporte con una inversión de 93 millones de lempiras en inteligencia artificial que atribuyó a la Alcaldía, sobre la cual aseguró que tampoco conocen su finalidad.
“El alcalde tiene que entender que aquí no está tratando con idiotas, aquí está tratando con inversionistas de transporte, que conocemos de transporte, que conocemos de tecnología, que tenemos técnicos, que tenemos abogados y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, advirtió.
Consultado sobre la posibilidad de incrementar las movilizaciones si no se concreta un acercamiento, el dirigente sostuvo que el sector está dispuesto a buscar una solución mediante el diálogo, pero no descartó acudir a instancias legales si la Alcaldía mantiene su postura.