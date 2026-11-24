Tegucigalpa, Honduras.- Wilmer Cálix, dirigente del transporte, anunció que a partir de las 8:00 a.m. de este martes 24 de noviembre se desarrollará un paro de transporte en Tegucigalpa y Comayagüela, como medida de protesta contra el modelo de transporte que pretende implementar la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Cálix explicó que las acciones fueron definidas desde el lunes 23 y que decidieron no comenzar la paralización desde las primeras horas del día para evitar afectar a los usuarios del transporte público y a otros sectores de la población. El dirigente señaló que el principal motivo de la protesta es el proyecto relacionado con el Trans 450, debido a que, según denunció, la propuesta municipal contempla desplazar 450 concesiones del transporte urbano sin respetar las leyes vigentes en el país.

Asimismo, aclaró que la movilización no responde principalmente a una deuda del gobierno con los transportistas, sino al desacuerdo con el modelo que busca implementar la AMDC. En ese sentido, explicó que el bono compensatorio es un beneficio dirigido a los usuarios, debido a que no pagan la tarifa real del servicio desde 2017, por lo que puso como ejemplo que en Tegucigalpa el pasaje se mantiene en 13 lempiras desde ese año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "¿A quién beneficia el bono compensatorio? Al usuario que nos lo paga", manifestó Cálix al referirse a las diferencias entre el reclamo actual y las obligaciones económicas relacionadas con el servicio de transporte.

Falta de acercamiento

Cálix indicó que los transportistas buscan establecer un diálogo con el alcalde del Distrito Central para conocer los detalles del proyecto y encontrar una solución que permita atender las preocupaciones del sector.

Según relató, sostuvieron un encuentro con el edil hace aproximadamente tres meses, cuando este les manifestó que volverían a reunirse durante la semana siguiente para comenzar a trabajar en el tema y explicarles la propuesta, sin embargo, afirmó que desde entonces han enviado entre cinco y seis notas sin obtener respuesta. El dirigente también señaló que otras ciudades se sumarán a la paralización, debido a que consideran que el modelo que se pretende implementar en la capital podría replicarse en otros puntos del país.

A favor de la modernización

Pese a las diferencias con la propuesta municipal, Cálix aseguró que el sector no se opone a modernizar el servicio de transporte público y afirmó que incluso presentaron una alternativa al presidente Nasry Asfura hace aproximadamente dos meses y medio.