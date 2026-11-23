Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de empleados judiciales solicitó a la Supervisión General de Tribunales del Poder Judicial dar prioridad a los procesos disciplinarios contra jueces y magistrados, que registran varias denuncias en su contra.
La petición busca concentrar los recursos institucionales e investigar actuaciones reprochables de jueces y magistrados, ya que entre 2022 y octubre de 2026, un total de 375 de los funcionarios judiciales fueron sometidos a procedimientos disciplinarios.
El magistrado de la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, Guillermo López Lone, explicó que investigar las denuncias "sin suficiente trascendencia consume tiempo y recursos", que aseveró, podrían destinarse a casos considerados de mayor gravedad.
"Hace falta seguir avanzando en las denuncias de mayor trascendencia; hemos cuestionado que hay mucha dispersión de la Supervisión de Tribunales; se recibe una buena cantidad de denuncias que no tienen transparencia, y se invierten recursos y tiempo en darle seguimiento, en poder investigarlas", expresó.
El funcionario además señaló que parte de las denuncias contra jueces surge de la inconformidad de abogados y ciudadanos con las resoluciones emitidas durante los procesos judiciales.
Además, cuestionó que se reciba el mismo procedimiento investigativo a los señalamientos relacionados con posibles faltas de mayor trascendencia.
"A esa denuncia se le da todo el procedimiento investigativo, y ahí es donde nosotros creemos que hay que diferenciar lo que es propiamente una queja y lo que se convierte en denuncia, que es lo que se le va a dar mayor tiempo y mayores recursos para poderlo investigar", manifestó.
Procedimientos disciplinarios alcanzaron su cifra más alta en 2026
Datos obtenidos por EL HERALDO mediante la solicitud de información SOL-PJ-3874-2026, entre 2022 y octubre de 2026, se registró que 375 funcionarios judiciales fueron sometidos a procedimientos disciplinarios: 357 jueces y 18 magistrados.
Los registros muestran que la cantidad de procedimientos presentó variaciones durante los años, en 2022 se contabilizaron 57 casos, cifra que aumentó a 69 en 2023 y llegó a 97 en 2024.
En 2025 se registró una reducción a 53 expedientes. Sin embargo, en 2026 hubo un repunte, con 99 procedimientos hasta octubre, la cifra más alta del período analizado.
No obstante, no todos los procedimientos terminaron en sanciones contra los funcionarios judiciales, ya que algunos expedientes concluyeron con la desestimación de las causas o fueron archivados, mientras que otros derivaron en medidas disciplinarias.
En total, 247 jueces recibieron sanciones durante el período analizado, en 2022 fueron sancionados 25 jueces, mientras que en 2023 la cifra aumentó a 37.
Para 2024, el número llegó a 65 funcionarios sancionados.En 2025 se registraron 41 sanciones contra jueces.
Durante 2026, la cifra aumentó a 69, el registro más alto de los cinco años. Las medidas disciplinarias incluyeron suspensiones temporales de entre tres días y tres meses.
También se registraron 17 despidos, 23 multas salariales y 14 amonestaciones por escrito.
Además, las autoridades aplicaron otras 11 medidas, entre ellas cancelaciones de nombramientos interinos y declaraciones de abandono del cargo.