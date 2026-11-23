Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de empleados judiciales solicitó a la Supervisión General de Tribunales del Poder Judicial dar prioridad a los procesos disciplinarios contra jueces y magistrados, que registran varias denuncias en su contra. La petición busca concentrar los recursos institucionales e investigar actuaciones reprochables de jueces y magistrados, ya que entre 2022 y octubre de 2026, un total de 375 de los funcionarios judiciales fueron sometidos a procedimientos disciplinarios. El magistrado de la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, Guillermo López Lone, explicó que investigar las denuncias "sin suficiente trascendencia consume tiempo y recursos", que aseveró, podrían destinarse a casos considerados de mayor gravedad. "Hace falta seguir avanzando en las denuncias de mayor trascendencia; hemos cuestionado que hay mucha dispersión de la Supervisión de Tribunales; se recibe una buena cantidad de denuncias que no tienen transparencia, y se invierten recursos y tiempo en darle seguimiento, en poder investigarlas", expresó. El funcionario además señaló que parte de las denuncias contra jueces surge de la inconformidad de abogados y ciudadanos con las resoluciones emitidas durante los procesos judiciales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Además, cuestionó que se reciba el mismo procedimiento investigativo a los señalamientos relacionados con posibles faltas de mayor trascendencia. "A esa denuncia se le da todo el procedimiento investigativo, y ahí es donde nosotros creemos que hay que diferenciar lo que es propiamente una queja y lo que se convierte en denuncia, que es lo que se le va a dar mayor tiempo y mayores recursos para poderlo investigar", manifestó.

Procedimientos disciplinarios alcanzaron su cifra más alta en 2026