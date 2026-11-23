Tegucigalpa, Honduras.- La labor de impartir justicia también exige responsabilidad a quienes la ejercen. En particular, los jueces y magistrados deben cumplir con sus funciones y responder por las faltas que cometan dentro del Poder Judicial. Además de analizar y resolver los casos que llegan a los tribunales, estos funcionarios están sujetos a medidas disciplinarias que pueden ir desde amonestaciones hasta suspensiones y despidos, dependiendo de cada caso. Según datos obtenidos por EL HERALDO mediante la solicitud de información SOL-PJ-3874-2026, entre 2022 y octubre de 2026 un total de 375 funcionarios judiciales fueron sometidos a procedimientos disciplinarios: 357 jueces y 18 magistrados. Los registros muestran que la cantidad de procedimientos disciplinarios varió durante ese período. En 2022 se contabilizaron 57 casos, cifra que aumentó a 69 en 2023 y llegó a 97 en 2024. En 2025 se registró una reducción a 53 expedientes. Sin embargo, en 2026 hubo un repunte, con 99 procedimientos hasta octubre, la cifra más alta del período analizado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ante estos datos, Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), consideró necesario fortalecer la Inspectoría de Tribunales del Poder Judicial para garantizar una supervisión permanente del desempeño de jueces y magistrados. Hernández señaló que esta instancia debe contar con independencia y capacidad para investigar posibles irregularidades, especialmente ante las denuncias de presuntos actos de corrupción en el sistema de justicia. "El Poder Judicial debe tener una Inspectoría de Tribunales sólida, fuerte e independiente. Eso es lo que va a permitir estar vigilando de manera constante el comportamiento de los jueces", manifestó. Carlos Hernández también advirtió que los actos de corrupción pueden involucrar a varios funcionarios y extenderse a diferentes niveles de la estructura judicial. Por ello, insistió en que las investigaciones no deben limitarse a los jueces que tienen contacto directo con los expedientes, sino extenderse a quienes ocupan cargos de mayor jerarquía.

Más de 250 sancionados

Pese a estas cifras, no todos los procedimientos disciplinarios derivaron en sanciones. Algunos expedientes concluyeron con la desestimación de las causas o fueron archivados, mientras que otros terminaron con medidas disciplinarias contra los funcionarios judiciales. Entre las sanciones aplicadas destacan las suspensiones temporales, por períodos de entre tres días y tres meses. También se registraron despidos, amonestaciones por escrito y multas que implicaron deducciones salariales de entre cinco y 15 días. En cuanto a los despidos, las cifras muestran variaciones durante los últimos cuatro años: cinco en 2023, cuatro en 2024, siete en 2025 y dos en 2026.

Magistrados, también disciplinados

Entre 2022 y 2026, un total de 247 jueces recibieron sanciones disciplinarias. Solo en 2022 fueron sancionados 25; en 2023, la cifra aumentó a 37 y en 2024 llegó a 65. En 2025 se registraron 41, mientras que en 2026 el número subió a 69, el más alto de los cinco años. Las sanciones incluyeron suspensiones temporales de entre tres días y tres meses, 17 despidos, 23 multas salariales y 14 amonestaciones por escrito. También se aplicaron otras 11 medidas, entre ellas cancelaciones de nombramientos interinos y declaraciones de abandono del cargo. En el caso de los magistrados, 18 fueron sometidos a procedimientos disciplinarios durante el período. De ellos, 11 recibieron una sanción y siete obtuvieron resoluciones de desestimación. El año con más expedientes contra estos funcionarios fue 2024, cuando se contabilizaron 10 procedimientos: cinco terminaron en sanciones y cinco fueron desestimados.

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En 2023 se registraron cuatro procedimientos disciplinarios contra magistrados: dos terminaron en sanciones y dos fueron desestimados. En 2025 y 2026 se reportaron dos procedimientos por año y, en ambos períodos, los magistrados involucrados recibieron sanciones. Entre las medidas aplicadas figuran suspensiones temporales de cinco, ocho, 15 y 45 días. También se registraron una multa equivalente a 10 días de salario, una amonestación por escrito y un despido en 2025. Los datos muestran que los jueces concentraron la mayor cantidad de procedimientos disciplinarios, mientras que los magistrados representaron una proporción menor del total de funcionarios sometidos a estos procesos. Ante este panorama, Félix Ávila, abogado penalista, consideró normal la cantidad de denuncias contra jueces y magistrados. Explicó que no todas responden a faltas disciplinarias, sino que muchas surgen de la inconformidad de los usuarios con las resoluciones judiciales. Sin embargo, sostuvo que la prevención de irregularidades debe comenzar desde la selección de jueces y magistrados, mediante procesos rigurosos que garanticen que los aspirantes accedan a sus cargos por méritos y no por recomendaciones políticas o personales. “Una persona que sabe que el puesto le cuesta, que sabe que no llegó allí por medio de compadrazgos ni ayudas políticas, va a cuidar su puesto y va a actuar bien. Pero aquel que llegó recomendado, probablemente lo que va a hacer allí es ir a hacer favores”, expresó. Ávila agregó que también es necesario garantizar una formación adecuada, capacitación constante, salarios apropiados y respeto a la independencia judicial para que los funcionarios puedan desempeñar correctamente sus funciones.

¿Qué provoca sanciones disciplinarias?