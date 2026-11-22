El nombre de Honduras se escuchó desde Puerto Rico para el mundo, con la presentación de Luisa Pineda en las rondas preliminares de la 75 edición del Miss Universo.
La originaria de San Francisco de Yojoa, departamento de Cortés, hizo su debut en la primera ronda preliminar con un traje típico inspirado en lluvia de peces de Yoro. Aunque la estructura del traje le dificultó caminar con soltura, la hondureña hizo su mejor esfuerzo.
En la pasarela en traje de baño, Luisa resaltó su figura con un traje de baño de dos piezas en tono celeste, que ha dominado su tendencia de color a lo largo de las pasarelas.
Para la pasarela en traje de gala, la hondureña se decantó por un diseño entallado en tono turquesa pálido, con melena suelta.
A lo largo de la competencia Luisa Pineda ha hecho gala de su elegancia, con diseños sobrios en diversidad de tonalidades, sobre todo, en colores tierra y pastel.
Esta es una de las sesiones de foto oficiales del Miss Universo.
En una de las cenas previas a la gala de coronación.