Las representantes de la belleza mundial realizaron su recorrido en traje de baño. Las elecciones fueron azul y celeste, la mayoría en traje de dos piezas, algunas pocas en trajes de una pieza.
Luisa Pineda, Miss Honduras, con su traje de baño celeste con detalles plateados. La catracha salió con total seguridad y su mejor sonrisa.
Miss Puerto Rico, como era de esperarse, fue la más ovacionada de la noche.
Miss Sudáfrica, una belleza imponente con su cabellera larga y su carisma en pasarela.
Miss España no defraudó en su recorrido.
Miss Filipinas es una e las grandes favoritas del certamen.
Miss Portugal optó por un traje de baño con detalle abierto en el abdomen.
Miss México lució su hermosa silueta con un traje de baño azul ¿Logrará la corona consecutiva para el país azteca?
Miss Nicaragua, la centroamericana ha sido destacada en esta edición.
Algunas de las concursantes no tuvieron un buen manejo de la salida de baño en la pasarela.
Miss Israel fue abucheada en la preliminar en traje típico, hoy no se repitió la reacción.