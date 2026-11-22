Las representantes de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá lucieron trajes nacionales inspirados en la naturaleza, las tradiciones y la identidad cultural de sus países durante la preliminar de traje típico en Miss Universo 2026.
María Adelina Castillo Birba, de 30 años, es médica y pediatra, y actualmente cursa una subespecialidad en Cuidados Intensivos Pediátricos. Representa a Guatemala en Miss Universo 2026.
l traje nacional de Adelina Castillo está inspirado en las coloridas alfombras de Semana Santa de Antigua Guatemala, una tradición que destaca por sus diseños florales, creatividad y profundo valor cultural.
Caleigh-Rose West, de 24 años, cuenta con formación universitaria en Comunicaciones y Sociología, además de una trayectoria en el baloncesto universitario y profesional. La representante de Belice llevó un traje nacional inspirado en la identidad, cultura y riqueza natural de su país.
Luisa Paola Pineda Barahona, de 26 años, es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y estudia Ingeniería en Operaciones y Logística. La hondureña es originaria de Río Lindo, Cortés.
La lluvia de peces de Yoro inspiró el traje nacional de Luisa Pineda, una representación de este fenómeno popular hondureño con peces, canastas y detalles que evocan las precipitaciones.
Sofía Córdova, de 27 años, es licenciada en Ciencias Jurídicas y cuenta con formación en Diseño de Modas. Ha representado a El Salvador en certámenes internacionales.
Más de 10,000 plumas azules y blancas forman las alas del traje nacional de Sofía Córdova, que incorpora una antigua moneda de colón para simbolizar el pasado salvadoreño, mientras las alas representan el futuro, la esperanza y la transformación.
Jasmine Blandford, representante de Nicaragua, tiene 27 años, es modelo profesional, nació en Estados Unidos y tiene ascendencia nicaragüense. El traje nacional de Jasmine Blandford transmite un mensaje de paz, esperanza y unidad, valores que acompañan la representación de Nicaragua en el escenario internacional.
María Alejandra “Mariale” Acosta, de 24 años, es modelo, presentadora, creadora de contenido y estudiante de Derecho. Originaria de Heredia, Costa Rica, habla español, inglés y francés.
Goddess of the Golden Tropics (Diosa de los Trópicos Dorados) es el nombre del traje de Mariale Acosta, inspirado en la biodiversidad costarricense, con elementos de la rana dorada, la rana de ojos rojos y la orquídea, flor nacional.
Gabriela Lineth González del Valle, de 20 años, es estudiante de Medicina, modelo y originaria de Chiriquí, Panamá.
Diosa Panamá: El Oro Verde es la propuesta con la que Gabriela González del Valle homenajea la biodiversidad panameña, a través de elementos inspirados en la vegetación tropical, guacamayas rojas, mariposas y heliconias