La cantante Miley Cyrus y el baterista Maxx Morando se casaron durante una ceremonia celebrada en California (Estados Unidos), según medios especializados como People y TMZ.
La boda tuvo lugar el sábado en la localidad californiana de Palm Springs, un enclave vacacional conocido por haber sido durante décadas un refugio de las grandes estrellas de Hollywood gracias a su ambiente relajado.
Imágenes del enlace reveladas en exclusiva por la revista People muestran a la pareja intercambiándose sus votos bajo un arco adornado con flores blancas y situado junto a una piscina.
Entre los asistentes a la ceremonia, que se produce un año después de que los dos músicos se comprometieran, se encontraban la madre de Miley, Tish Cyrus; su padre, Billy Ray Cyrus; y su hermana, Noah Cyrus.
La pareja estaba comprometida desde un viaje a Japón a finales de 2025, según había confirmado Morando en una entrevista.
Para entonces, Cyrus y Morando ya llevaban tres años saliendo cuando el baterista de la banda Liily le pidió matrimonio a la estrella del pop.
La intérprete de 'Wrecking Ball' o 'Flowers' estuvo casada anteriormente con el actor australiano Liam Hemsworth, pero ambos se divorciaron en enero de 2020.
Intercambiaron votos bajo un arco adornado con abundantes flores blancas y velas.
Miley se mostró muy emocionada, sonriendo entre lágrimas mientras Maxx leía sus votos.
Lució un vestido blanco de seda de manga larga diseñado por Anthony Vaccarello para Saint Laurent, caracterizado por drapeados, espalda descubierta y una larga cola. Completó su estilo con zapatos blancos de tacón y un recogido.