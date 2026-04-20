Jueces que ordenaron millonarios embargos tienen denuncias e investigaciones abiertas

Cuando hay procuradores o funcionarios públicos “que fueron defensores privados y que llevaron casos y que los tienen en los tribunales, ¿usted cree que renuncia a la representación legal? Se quitan ellos, pero sus bufetes siguen actuando. Entonces, cuando lleguen a la procuraduría, ¿a qué llegan? ¿Llegan a defender los intereses del Estado? No, llegan a ver cómo capitalizan recursos con las demandas”, criticó.Hernández recordó que, desde hace años, se ha planteado como solución fortalecer el sistema de servicio civil de manera honesta, asegurando que las posiciones se ocupen por oposición y no por favores políticos.“Tenemos que tener <a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/carlos-hernandez-hay-serios-problemas-con-el-recurso-humano-en-el-ejecutivo-IYEH1059023">gerentes de recursos humanos del Estado certificados</a>, de manera tal que evitemos o se reduzca el riesgo de este tipo de irregularidades. El Estado a lo largo de los años ha pagado miles y miles de millones de lempiras en estas demandas”, enfatizó el director de ASJ, señalando que la raíz del problema es la politización de la administración pública.Entre tanto, el abogado y exjuez Félix Ávila es del criterio que cuando una persona demanda al Estado es porque considera que este actúa mal. “Si el Estado actuara bien por medio de sus funcionarios, no tendría que ser demandado o si fuera demandado, no perdiera la demanda porque actuó bien”, añadió.