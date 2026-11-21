Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se refirió a las amenazas que recibió él y su familia el pasado miércoles 18 de noviembre por parte de Esteban Ferrera, cabecilla del Cártel del Diablo. Zambrano reconoció que era consciente de que podían llegar este tipo de represalias por las fuertes medidas que se han tomado contra grupos terroristas, entre ellos el Cártel del Diablo. "Primero, mencionar estas amenazas. Yo las miro como normales después de una política pública fuerte, directa, contundente del Estado contra los criminales. Y yo lo tengo que decir, ya sabíamos que podíamos tener este tipo de amenaza cuando se empiezan a tomar estas decisiones", dijo el presidente, quien se encontraba en un evento en el municipio de Caridad, departamento de Valle.

Agregó que era un tema que había hablado con su familia: "Yo lo hablé con mi familia al inicio de tomar decisiones. Podíamos vernos con algún tipo de amenaza porque aquí no estamos contra grupos normales, estamos de frente contra los grupos criminales que le han causado un grave daño a la población, que han derramado sangre, que han asesinado, que han extorsionado por años y que habían tenido el control de zonas, municipios enteros, barrios, colonias y centros penales. Y ahora hay una voluntad política entre toda la institucionalidad de poner orden". Zambrano, desde el Congreso Nacional, ha sido uno de los promotores de reformas penales que endurecen las medidas contra la Pandilla 18, la MS-13 y el Cártel del Diablo, este último señalado como responsable de cuatro masacres que dejaron 12 muertos en Yoro el pasado miércoles 18 de noviembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Los operadores nunca habían tenido este tipo de herramientas legales para darle seguridad al pueblo y hoy no hay excusa", aseguró. "Si hablamos del caso de Yoro, sí tengo que decirlo, Policía Nacional y Fuerzas Armadas tienen que dar con los responsables que han atemorizado estos municipios por años. Tienen que dar con los responsables de esta masacre de 12 hondureños, de niños, imagínese. Gente que no tiene corazón, malvados, por no decir otra palabra, gente que son asesinos a sangre fría. A esa gente le tiene que caer todo el peso de la ley", aseveró el presidente del Congreso Nacional. Zambrano llamó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, que en este momento han desplegado operativos en las montañas de Yoro, a dar con la captura de Esteban Ferrera, alias El Diablo. "Tienen que capturar a todos los responsables, desde su cabecilla hasta todos los integrantes de estos hechos. No pueden quedar impunes. Tienen que ir ante los tribunales y a esa gente le tiene que caer todo el peso de la ley", manifestó.

Zambrano fue contundente y aseguró: "El que la ha hecho, la tiene que pagar y esos van a pudrirse, no solo en el infierno, se van a pudrir en los centros penales de máxima seguridad del país". Además, sostuvo que a esos criminales solo les queda entregarse o salir huyendo del país. "Es lo único que les toca y, si se enfrentan a la justicia, pues ellos sabrán a lo que se van a enfrentar porque, si ellos utilizan violencia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrán también que defenderse y utilizar las armas". "Pero un hondureño que quiere el bien tiene que acompañar a la Policía, a las Fuerzas Armadas, Fiscalía y aquí le pido al pueblo hondureño: hay que darle todo el respaldo a la Policía, a las Fuerzas Armadas, al Poder Judicial, la inteligencia, la Corte Suprema, para que hagan su trabajo", expresó. Zambrano adelantó que el jueves de la próxima semana acudirán al Congreso Nacional los operadores de justicia, quienes rendirán un informe. "Hoy está un buen contingente de policías y Fuerzas Armadas en Yoro, creo que hay más de mil elementos. Tienen que rastrearlos hasta la última cueva, al último rincón y en el último cerro de ese departamento, pero no descuidar las principales ciudades, barrios y colonias, donde siguen activos", dijo Zambrano.

Amenazas a Zambrano