Tegucigalpa, Honduras.-Las reformas penales aprobadas por el Congreso Nacional para combatir la criminalidad organizada y las estructuras de maras y pandillas ya comienzan a mostrar resultados, según afirmó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, al informar sobre la detención de más de 180 personas clasificadas como terroristas. “Ya se están viendo resultados. El día de ayer había detenidos como terroristas un promedio de 183 delincuentes; al Congreso les toca prisión y estar recluidos en los regímenes de máxima seguridad”, manifestó Zambrano. El titular del Legislativo defendió las reformas aprobadas y aseguró que estas representan nuevas herramientas legales para que los operadores de justicia puedan combatir a las estructuras criminales que operan en el país.

Estas medidas establecen condiciones especiales de reclusión para quienes sean enviados a los regímenes de máxima seguridad, donde permanecerán 23 horas y media encerrados y tendrán 30 minutos para realizar ejercicio o calistenia. Asimismo, reiteró que los privados de libertad no tendrán comunicación con el exterior, salvo con sus abogados, mediante un vidrio o teléfono, bajo condiciones que permitan garantizar el derecho a la defensa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Zambrano atribuyó los avances a la coordinación entre las instituciones del Estado y los operadores de justicia, y sostuvo que existe voluntad política para enfrentar a las organizaciones criminales.

Congreso exigirá resultados

El presidente del Congreso Nacional adelantó que el Legislativo dará seguimiento a la aplicación de las reformas mediante reuniones periódicas y solicitudes de informes a las instituciones responsables de ejecutarlas. En ese sentido, anunció que esperan realizar una reunión de rendición de cuentas durante la última semana de noviembre, en la que las autoridades deberán informar oficialmente sobre los resultados obtenidos y exponer si consideran necesarias nuevas modificaciones legales. “Desde el Congreso estamos vigilantes, vamos a estar pidiendo informes, vamos a estar exigiendo resultados, que vengan a rendir cuentas”, expresó. El congresista aseguró que el Poder Legislativo continuará aprobando las herramientas legales que soliciten los operadores de justicia para fortalecer las acciones contra la criminalidad.