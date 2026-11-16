Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas de Honduras que permanecerán sin energía eléctrica este martes 17 de noviembre. Los cortes están programados durante varias horas en distintos sectores del territorio nacional. De acuerdo con la programación, las interrupciones afectarán barrios, colonias, aldeas y comunidades de los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Comayagua y El Paraíso.

Los trabajos dejarán a cientos de abonados sin el servicio eléctrico durante gran parte del día. Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes, especialmente a quienes realizan actividades laborales o comerciales. A continuación, conozca los horarios y el listado de las zonas que se quedarán sin energía eléctrica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Santa Bárbara, de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.

Hospital de Santa Bárbara, San Gaspar, Los Anises, La 22, colonia Suyapa, Diálisis de Honduras, Brisas del Pinal, El Rodeo, Galeras, bo. Los Naranjos, El Jagua, El Mirador, La Encantadora, Las Linas, Brisas del Rosario, La Bajada de los Robles, Los Guzmán, el asilo de ancianos, Inguaya, Gualjoco.

San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Bo. Cabañas, col. San José CAHSA, col. Pastor Zelaya 2, col. El Triángulo, col. Valle de Sula, col. Flor del Valle, bo. Cabañitas, escuela Lila Luz de Maradiaga.

Villa de San Antonio, Comayagua, de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.

Generación Coyolar, Generación San Alejo, colonia 1 y 2 de Mayo, colonia San Miguel 1 y 2, residencial Villas Universitarias, Molinos de Honduras, Cervecería Hondureña, centro de salud San José, UNAH regional Comayagua, residencial Valle Dorado, bodegas de la Pepsi, relleno sanitario, Villa Mark Park, Alimentos Maravilla, Unilever, aeropuerto internacional Palmerola, aldea San Nicolás, aldea Palo Blanco, El Conejo, aldea Los Palillos, aldea Los Mangos, aldea San José, aldea Las Mercedes, aldea Palmerola, aldea Las Flores, aldea Las Mesas, Rancho Chiquito, El Higuito, aldea Pepineros, compañía IAGSA, Corporación Dinant-Isima, El Trapichito, El Rodeo, El Coquito, Fincas del Carmen, Exportadora del Atlántico, Atolera Alejandra, Valladolid, La Pirámide, Villa de San Antonio, hospital San Benito, colonia Morazán, Nueva Comayagua, Tenguajes, Escuela Nacional de Transporte Terrestre, edificio judicial Comayagua, residencial Santa María, Instituto Técnico Policial, residencial Los Álamos, La Quinta Valladolid, Ciudad Nueva Comayagua, residencial del Sol, Colegio Bilingüe Católico, residencia La Estancia, Constructora Moncada, La Villa del Corral.

Alauca, Oropolí y El Paraíso, El Paraíso, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.