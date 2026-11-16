Miguel Ángel Félix Gallardo, el primer gran narcotraficante en México, murió el 15 de noviembre en México. Era conocido como "El Jefe de Jefes" y la historia precisa que tuvo vínculos con el hondureño Juan Matta Ballesteros. ¿Qué vinculos existieron entre los dos?
El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el ‘Jefe de jefes’ o el 'Padrino' y fundador del Cartel de Guadalajara, murió el domingo en Guadalajara debido a una falla orgánica múltiple, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.
Félix Gallardo, de 80 años de edad, permaneció durante dos días bajo observación médica y con pronóstico reservado en un hospital privado de la ciudad, informó la dependencia.
“De acuerdo con personal médico a cargo (Félix Gallardo) presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso alrededor de las 14:00 horas (20:00 GMT)”, señaló la Secretaría -en un breve comunicado-.
El fundador del Cartel en mención sufría de diversos males de salud como sordera, ceguera parcial y problemas de columna y enfermedades crónico degenerativas que requerían atención médica constante.
El capo cumplía en Puente Grande dos condenas que suman 77 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, además de secuestro y homicidio del agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) Enrique 'Kiki' Camarena, en la década de los años ochenta. ¿Qué vínculos tuvo con el hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros?
Juan Ramón Matta Ballesteros fue uno de los nombres más notorios en la historia del narcotráfico latinoamericano durante la década de 1980. Falleció el 30 de octubre a los 80 años en una prisión federal de Estados Unidos.
El hondureño fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los principales enlaces entre el Cartel de Medellín y grupos mexicanos de narcotráfico, incluyendo al desaparecido Cartel de Guadalajara que dirigió Félix Gallardo.
Matta Ballesteros se asoció con Miguel Félix Gallardo, líder del Cartel de Guadalajara, para orientar al grupo hacia el tráfico de cocaína, dejando atrás la marihuana y la heroína. Sus vínculos le permitieron consolidarse como un poderoso intermediario de cocaína para grupos criminales en Colombia y México.
Matta Ballesteros también fundó una aerolínea internacional, Servicios Ejecutivos Turísticos Commander (SETCO), que transportaba cocaína directamente a Estados Unidos.
En un reportaje de Insight Crime, Matta Ballesteros utilizaba a Honduras como trampolín para mover cocaína desde Colombia hacia México y Estados Unidos. Barcos con droga salían de Colombia y transferían su carga a pequeñas embarcaciones pesqueras cerca de la costa caribeña hondureña. Luego, la droga se movía por tierra hasta su destino final.
Matta aportaba la infraestructura logística, las aeronaves de su empresa (como SETCO Airlines) y el contacto directo con los proveedores de cocaína en Sudamérica, mientras que Félix Gallardo proveía las rutas terrestres y la red de distribución en México hacia Estados Unidos.