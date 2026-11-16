El capo cumplía en Puente Grande dos condenas que suman 77 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, además de secuestro y homicidio del agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) Enrique 'Kiki' Camarena, en la década de los años ochenta. ¿Qué vínculos tuvo con el hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros?