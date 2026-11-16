Esos abusos comenzarían con rituales a los que eran sometidas niñas y adolescentes, en ocasiones con el consentimiento de sus padres. Estos formarían parte de un sistema de adoctrinamiento y reclutamiento interno que las preparaba desde temprana edad para servir en privado a los líderes de la organización, conocidos como "apóstoles", según los duros testimonios que recogió el escritor.