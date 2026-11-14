Los rostros de las ocho víctimas de derrumbre de edificio en Brooklyn

El derrumbe de un edificio registrado el reciente miércoles 11 de noviembre en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, dejó un saldo de ocho personas muertas y alrededor de 18 heridas. ¿Quiénes son las víctimas de esta tragedia que ha conmocionado al mundo? Los detalles a continuación.
Entre las víctimas se identificó a Nicole Daniela Salvada Rodríguez, de 9 años, y Kevin Santiago Reyes González, de 10, ambos era de origen colombiano, según confirmaron medios locales en las últimas horas.
A la lista de víctimas se suman dos jóvenes guineos identificados como Mamadou Bhoye Barry, de 23; y Mamadou Bhoye Diaye, de 31.
En el terrible colapso también perdieron la vida Gabriel Siguencia, de 22 años y de nacionalidad ecuatoriana, y Edgar Santiago Sapón, de 26, quien era de origen guatemalteco y trabajaba como obrero en los EE UU.
José Luis Caguana Cosquillo, un ecuatoriano de 26, y Juan Daniel Salvada Guzmán, de 31 años y origen colombiano, son las víctimas que completan el recuento de fallecidos.
Según el reporte de las autoridades, el inmueble, conocido como el "Pequeño Caribe", se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.
Los medios locales informaron que las víctimas fallecieron en el lugar.
Las autoridades investigan si los trabajos de excavación o demolición, que se realizaban en un terreno contiguo, el cual acumulaba diversas infracciones de mantenimiento, provocaron la falla estructural.
El siniestro dejó alrededor de 18 personas heridas, que tuvieron que ser trasladadas hacia centros asistenciales de la zona para que recibieran atención médica.
Mientras tanto, las familias de la víctimas se encuentran devastados por la tragedia. Por su parte, las autoridades activaron protocolos de asistencia y acompañamiento a los dolientes.