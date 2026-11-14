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Los rostros de las ocho víctimas de derrumbre de edificio en Brooklyn

La Policía de Nueva York identifica a los ocho fallecidos del edificio de Flatbush, en Brooklyn: entre ellos, dos menores colombianos y obreros migrantes

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 14:21
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El derrumbe de un edificio registrado el reciente miércoles 11 de noviembre en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, dejó un saldo de ocho personas muertas y alrededor de 18 heridas. ¿Quiénes son las víctimas de esta tragedia que ha conmocionado al mundo? Los detalles a continuación.

Foto: cortesía redes sociales
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Entre las víctimas se identificó a Nicole Daniela Salvada Rodríguez, de 9 años, y Kevin Santiago Reyes González, de 10, ambos era de origen colombiano, según confirmaron medios locales en las últimas horas.

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A la lista de víctimas se suman dos jóvenes guineos identificados como Mamadou Bhoye Barry, de 23; y Mamadou Bhoye Diaye, de 31.

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En el terrible colapso también perdieron la vida Gabriel Siguencia, de 22 años y de nacionalidad ecuatoriana, y Edgar Santiago Sapón, de 26, quien era de origen guatemalteco y trabajaba como obrero en los EE UU.

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José Luis Caguana Cosquillo, un ecuatoriano de 26, y Juan Daniel Salvada Guzmán, de 31 años y origen colombiano, son las víctimas que completan el recuento de fallecidos.

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Según el reporte de las autoridades, el inmueble, conocido como el "Pequeño Caribe", se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.

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Los medios locales informaron que las víctimas fallecieron en el lugar.

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Las autoridades investigan si los trabajos de excavación o demolición, que se realizaban en un terreno contiguo, el cual acumulaba diversas infracciones de mantenimiento, provocaron la falla estructural.

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El siniestro dejó alrededor de 18 personas heridas, que tuvieron que ser trasladadas hacia centros asistenciales de la zona para que recibieran atención médica.

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Mientras tanto, las familias de la víctimas se encuentran devastados por la tragedia. Por su parte, las autoridades activaron protocolos de asistencia y acompañamiento a los dolientes.

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