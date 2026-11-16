La exdiputada Gladis Aurora López confirmó que perdió de manera completa la audición en uno de sus oídos tras un ataque que recibió en el Congreso Nacional (CN). Esto dijo la diputada López.
Gladis Aurora López fue diputada del Congreso Nacional por el Partido Nacional en la administración de Juan Orlando Hernández. Actualmente sigue ligada a la politica del país.
El 15 de abril del presente año fue designada por el presidente Nasry Asfura como delegada presidencial. Sin embargo, se conoció que había asumido en otro cargo.
Previamente se había conocido que López había sido electa como diputada al Parlamento Centroamericano. De hecho, cuando se dio su atentado en el Congreso lo hizo bajo la investidura de este cargo.
El 8 de enero, mientras brindaba declaraciones a la prensa y se disponía a ingresar al hemiciclo legislativo, la diputada López fue atacada con un artefacto explosivo.
Tras el incidente, la diputada cayó al suelo y de inmediato personal de seguridad y otros diputados acudieron para auxiliarla y evacuarla del lugar.
En las últimas horas, López dijo: "Hace dos meses me hicieron una timpanología y debo decirles que perdí por completo el oído, pero esa operación ha servido para cerrar el agujero que había quedado ahí..."
Continuó: "De esa manera pueda tener seguro que no corra riesgo de una meningitis o enfermedad ahora que ya está cerrado. Ahora escuchar va a ser imposible porque los nervios auditivos no reaccionan".
López añadió que "ponerse un aparato no funcionaría porque tienen que estar vivos los nervios para que el aparato funcione. Hago un llamado al Ministerio Público, perdono a quien lo hizo porque son personas que fueron mandadas".
Pese a perdonar al autor material, la exdiputada terminó diciendo: "Tienen que castigar a quienes convocaron y quienes cerraron los accesos del Congreso. ¿Quién convocó a los bajos del Congreso y quién dio la orden a los guardias para no dejarnos entrar?".