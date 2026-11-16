Acciones penales por conexiones ilegales advierte la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Un informe de pérdidas, elaborado con datos extraídos del sistema comercial al cierre de julio de 2026, dimensiona los desafíos que enfrenta la estatal para mejorar el control de sus usuarios, la facturación y la regularización del suministro eléctrico.