Acciones penales por conexiones ilegales advierte la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Un informe de pérdidas, elaborado con datos extraídos del sistema comercial al cierre de julio de 2026, dimensiona los desafíos que enfrenta la estatal para mejorar el control de sus usuarios, la facturación y la regularización del suministro eléctrico.
El documento que identifica las pérdidas registra alrededor de 27,000 conexiones ilegales que todavía no han sido regularizadas y cerca de 28,000 conexiones ubicadas en bordos, invasiones y asentamientos irregulares.
El informe también detalla que más de 291,700 clientes son facturados mediante promedios, debido a que no cuentan con una lectura real de su consumo eléctrico.
A esto se suman más de 55,400 solicitudes de nuevos suministros pendientes de atención. Según el informe de pérdidas, estas corresponden a personas o empresas que solicitaron una conexión eléctrica y todavía no han recibido el servicio.
La Ley de Justicia Energética, aprobada y publicada en La Gaceta el 29 de septiembre de 2026, establece medidas para combatir el hurto de electricidad y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de la estatal.
El plazo vence el 29 de diciembre. Como parte de las disposiciones de la reforma, se contempla un período excepcional de tres meses para que los usuarios con conexiones ilegales, medidores alterados o que carezcan de contador puedan regularizar voluntariamente su situación.
Durante ese período, quienes formalicen su servicio, eliminen las conexiones ilegales y permitan las inspecciones técnicas correspondientes no serían objeto de acciones administrativas ni penales por esas irregularidades.
¿Qué pasará si usted no regulariza su situación antes del 29 de diciembre? Una vez concluido el plazo, la Enee, el Ministerio Público y la Policía Nacional podrán ejercer las acciones civiles y penales correspondientes contra quienes mantengan conexiones irregulares. ¿Cuáles son los castigos?
¿Qué medidas se tomarán? Las medidas podrían incluir el cobro retroactivo de la energía consumida ilegalmente, además de multas, recargos e intereses, según lo establecido en la normativa.
Para regularizar el servicio, el propietario de la vivienda debe presentarse en las oficinas de la Enee con un comprobante de domicilio y su Documento Nacional de Identificación (DNI). Posteriormente, las cuadrillas de la empresa efectuarán una inspección técnica.