En fotos: así avanza el caso Casas contenedores por el que buscan a Ebal Díaz

La orden de captura internacional contra Ebal Díaz, secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia durante el período 2018-2022, continúa vigente por su presunta vinculación con el fraude del proyecto habitacional Residencial Morazán.
El proyecto bautizado como "Casas Contenedores" fue presentado en 2018 como una alternativa habitacional para familias afectadas por los huracanes Eta y Iota.
Las investigaciones documentaron irregularidades en el proyecto Residencial Morazán, que habría ocasionado un perjuicio superior a 294 millones de lempiras.
Tras investigaciones de EL HERALDO, en enero de 2022, agentes de la ATIC inspeccionaron los contenedores adquiridos para el proyecto.
Sin embargo, en julio de 2024, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Ebal Díaz y 10 exfuncionarios por el presunto fraude en el proyecto.
En el caso fueron imputados Zonia Morales, excomisionada presidenta de Coalianza; Tania Michele Montoya Zepeda, vinculada a la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos (UCP), y Mario León Gómez Marini, exfuncionario de la Secretaría de la Presidencia, que continúan bajo auto de formal procesamiento.
Además, Francis Yamileth Rodríguez y Luis Roberto Aparicio Godoy, vinculados a la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos (UCP), permanecen procesados por las presuntas irregularidades en el proyecto Residencial Morazán.
Lis María Moncada Pineda y Óscar Rolando Mendoza Cáceres, también relacionados con la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos, permanecen bajo procesamiento por su presunta vinculación con las irregularidades del proyecto habitacional.
Sin embargo, el 12 de noviembre de 2026, la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción revocó el auto de formal procesamiento contra Carmen Cuadra y Lette Villatoro Flores y les concedió sobreseimiento definitivo
La resolución divulgada el 12 de noviembre mantiene el procesamiento de diez imputados y deja vigente la orden de captura internacional contra Ebal Díaz. El expediente continuará en los tribunales con miras a la audiencia preliminar.