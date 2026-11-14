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En fotos: así avanza el caso Casas contenedores por el que buscan a Ebal Díaz

El proyecto Casas contenedores, creado para las familias afectadas por Eta y Iota, terminó bajo investigación por un presunto fraude de más de 294 millones de lempiras y mantiene vigente una orden de captura contra Ebal Díaz; estos son los detalles

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 12:21
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La orden de captura internacional contra Ebal Díaz, secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia durante el período 2018-2022, continúa vigente por su presunta vinculación con el fraude del proyecto habitacional Residencial Morazán.

 Foto: Cortesía
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El proyecto bautizado como "Casas Contenedores" fue presentado en 2018 como una alternativa habitacional para familias afectadas por los huracanes Eta y Iota.

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Las investigaciones documentaron irregularidades en el proyecto Residencial Morazán, que habría ocasionado un perjuicio superior a 294 millones de lempiras.

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Tras investigaciones de EL HERALDO, en enero de 2022, agentes de la ATIC inspeccionaron los contenedores adquiridos para el proyecto.

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Sin embargo, en julio de 2024, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Ebal Díaz y 10 exfuncionarios por el presunto fraude en el proyecto.

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En el caso fueron imputados Zonia Morales, excomisionada presidenta de Coalianza; Tania Michele Montoya Zepeda, vinculada a la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos (UCP), y Mario León Gómez Marini, exfuncionario de la Secretaría de la Presidencia, que continúan bajo auto de formal procesamiento.

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Además, Francis Yamileth Rodríguez y Luis Roberto Aparicio Godoy, vinculados a la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos (UCP), permanecen procesados por las presuntas irregularidades en el proyecto Residencial Morazán.

 Foto: EL HERALDO
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Lis María Moncada Pineda y Óscar Rolando Mendoza Cáceres, también relacionados con la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos, permanecen bajo procesamiento por su presunta vinculación con las irregularidades del proyecto habitacional.

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Sin embargo, el 12 de noviembre de 2026, la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción revocó el auto de formal procesamiento contra Carmen Cuadra y Lette Villatoro Flores y les concedió sobreseimiento definitivo

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La resolución divulgada el 12 de noviembre mantiene el procesamiento de diez imputados y deja vigente la orden de captura internacional contra Ebal Díaz. El expediente continuará en los tribunales con miras a la audiencia preliminar.

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