¿A qué país se fue y cómo vive? Marlon Ochoa podría regresar a Honduras tras sobreseimiento

El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, recibió un sobreseimiento definitivo en el proceso judicial que enfrentaba por los delitos de revelación de secretos y calumnias, luego de una querella interpuesta por la también consejera electoral Cossette López. ¿Volverá a Honduras? ¿Dónde y cómo vive?
La resolución judicial ordena cerrar definitivamente el proceso contra Ochoa, después de que su defensa solicitara que se declarara el desistimiento de la acción privada presentada en su contra.
De acuerdo con los argumentos de la resolución, el 4 de noviembre de 2026 el abogado Manuel Antonio Díaz Galeas, en representación de Ochoa, presentó un escrito de personamiento, acompañado del poder correspondiente, mediante el cual solicitó que se declarara el desistimiento de la acción privada.
En noviembre de 2025, la consejera López interpuso una querella contra Marlon Ochoa luego de que este realizara declaraciones públicas sobre supuestas conversaciones entre una integrante del órgano electoral y un diputado del Congreso Nacional.
Ochoa aseguró que tenía grabaciones de esas conversaciones, que supuestamente revelarían un plan para generar una crisis electoral. Ante estos señalamientos, López rechazó las acusaciones y, a través de su representante legal, presentó una acción judicial contra Ochoa.
En febrero de 2026, Ochoa viajó a México y descartó que haya pedido asilo político. En ese momento dijo: "Frente a versiones falsas, preciso que mi viaje responde exclusivamente a evaluaciones académicas vinculadas a la postulación a un doctorado a distancia en México".
Sin embargo, Ochoa ha permanecido en México, específicamente en la Ciudad de México. Hace unos días hizo live desde el Zócalo junto a Gerardo Torres, exvicecanciller.
Al momento de ese live dijo: "Yo no vivo en mi país no porque me guste darme el lujo viviendo en otro país, yo tuve que salir de Honduras por circunstancias que ustedes saben..."
"Se estaba planificando una conspiración para acabar con mi vida, no solo para sacarme del Consejo Nacional Electoral y meterme preso; ya una vez preso contratar un sicario y acabar con mi vida. No ando donde ando por gusto...", añadió en el live desde el Zócalo en la Ciudad de México, lugar donde reside.
Ochoa está casado con Rosangel Sandoval. Tras conocer su sobreseimiento, dijo en redes: "La querella de Cossette López murió porque ella misma la abandonó. En Honduras no habrá justicia mientras el gobierno bipartidista fraudulento encabezado por Asfura, Zambrano y Cálix siga controlando la Justicia". Este mensaje se puede interpretar a que no piensa volver, de momento.