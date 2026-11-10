Músico e hijo de exconsejero del CNE: Enmanuel Lobo, hondureño detenido por ICE en Utah

Enfrentando una posible deportación se encuentra el hondureño Enmanuel Lobo, luego de haber sido detenido por ICE en Utah y ser puesto bajo detención mientras acude ante un juez de inmigración. Esto es lo que se sabe sobre el caso del joven cuyo video se volvió viral por la brutalidad con la que los agentes lo detuvieron.
Germán Enmanuel Lobo es el hondureño cuya detención por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Utah se viralizó en redes sociales.
El joven hondureño fue detenido durante un procedimiento de agentes migratorios en Estados Unidos que quedó registrado en video.
Germán Enmanuel Lobo ingresó a Estados Unidos con una visa de trabajo, pero permaneció en ese país después de que venciera el documento, explicó su padre el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Germán Lobo.
El Excandidato a diputado y exconsejero del CNE, Germán Lobo, confirmó que su hijo se encuentra detenido en Utah mientras espera una resolución de las autoridades migratorias.
El padre del hondureño aseguró que su hijo está tranquilo y en buen estado, mientras espera comparecer ante un juez de inmigración.
La familia de Germán Enmanuel Lobo contrató a un abogado especializado en asuntos migratorios para que se encargue de su proceso legal en Estados Unidos. También han solicitado acompañamiento a Cancillería.
El hondureño es reconocido como músico en Estados Unidos donde busca abrirse espacio en la escena musical.
El caso del hondureño generó reacciones en redes sociales luego de que se difundiera el video de su arresto por parte de agentes de ICE. Imágenes que evidenciaban la brutal manera de proceder de los agentes ICE.
El joven hondureño se comprometió a inicios de este año con la joven identificada en redes sociales como Estrella y quien aparece en el video del arresto intentado impedir que ICE se lo llevara.
En las imágenes que circularon en redes sociales se observa el momento en que varios agentes sacan al hondureño de un vehículo y lo someten contra el pavimento. En un segundo video se alcanza incluso a ver a la joven mostrar algunas lesiones en su mano cuando intentó evitar que arrestaran a su prometido.
El joven intenta construir una vida en Estados Unidos junto a su pareja, quien también atraviesa un proceso ante las autoridades migratorias para regularizar su situación. La familia permanece a la espera de la decisión del juez migratorio, que determinará los próximos pasos en el proceso de Germán Enmanuel Lobo.