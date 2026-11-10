Con reconocimientos: Congreso Nacional Móvil reúne a diputados y políticos en SPS

Hasta San Pedro Sula, donde se desarrolla el Congreso Nacional Móvil, se trasladaron los diputados y varios personajes de la vida política y social del país, algunos de los cuales fueron galardonados este martes 10 de noviembre.
Durante la sesión de este martes, los parlamentarios discutirán proyectos de infraestructura para la zona norte del país, así como las prioridades del Presupuesto General de la República para 2027.
La sesión del pleno se desarrolla en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula y comenzó a las 2:00 de la tarde.
Fotografías captadas por EL HERALDO muestran a varios parlamentarios reunidos y compartiendo momentos previo al desarrollo de la jornada legislativa.
En una de las imágenes figura el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto al secretario del Poder Legislativo, Carlos Ledezma, y otros diputados.
La jornada también estuvo acompañada por la entrega de reconocimientos a personalidades que han destacado por sus aportes y trayectoria en Honduras.
Entre los homenajeados figuran Yani Rosenthal, Roberto Elvir Zelaya, Emin Abufele, Shirley Perelló y la Escuela de Música Victoriano López, entre otros.
Por su parte, Zambrano explicó que se contempla una millonaria inyección de recursos para transformar la infraestructura de la capital industrial y el valle de Sula durante el período 2027-2028.
Desde San Pedro Sula se lleva a cabo esta jornada legislativa, en la que el titular del Congreso Nacional adelantó que se prevé aprobar una serie de decretos orientados al desarrollo del departamento de Cortés.