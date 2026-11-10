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Con reconocimientos: Congreso Nacional Móvil reúne a diputados y políticos en SPS

Los parlamentarios sesionan en el Gimnasio Municipal de la capital industrial, donde abordarán proyectos de infraestructura, inversión para el valle de Sula y las prioridades del presupuesto de 2027

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 17:15
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Hasta San Pedro Sula, donde se desarrolla el Congreso Nacional Móvil, se trasladaron los diputados y varios personajes de la vida política y social del país, algunos de los cuales fueron galardonados este martes 10 de noviembre.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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Durante la sesión de este martes, los parlamentarios discutirán proyectos de infraestructura para la zona norte del país, así como las prioridades del Presupuesto General de la República para 2027.

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La sesión del pleno se desarrolla en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula y comenzó a las 2:00 de la tarde.

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Fotografías captadas por EL HERALDO muestran a varios parlamentarios reunidos y compartiendo momentos previo al desarrollo de la jornada legislativa.

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En una de las imágenes figura el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto al secretario del Poder Legislativo, Carlos Ledezma, y otros diputados.

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La jornada también estuvo acompañada por la entrega de reconocimientos a personalidades que han destacado por sus aportes y trayectoria en Honduras.

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Entre los homenajeados figuran Yani Rosenthal, Roberto Elvir Zelaya, Emin Abufele, Shirley Perelló y la Escuela de Música Victoriano López, entre otros.

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Por su parte, Zambrano explicó que se contempla una millonaria inyección de recursos para transformar la infraestructura de la capital industrial y el valle de Sula durante el período 2027-2028.

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Desde San Pedro Sula se lleva a cabo esta jornada legislativa, en la que el titular del Congreso Nacional adelantó que se prevé aprobar una serie de decretos orientados al desarrollo del departamento de Cortés.

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