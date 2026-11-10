¿Quiénes son los hondureños condecorados por Congreso Nacional este 10 de noviembre?

En el marco de la sesión del Congreso Nacional en San Pedro Sula, varias personalidades, empresarios, deportistas e instituciones recibieron condecoraciones y reconocimientos por sus aportes a la ciudad y al país. A continuación quiénes fueron los condecorados y qué les hizo merecedores del galardón.
Uno de los homenajeados fue el arquitecto y paisajista Roberto Elvir Zelaya, cuya trayectoria ha estado marcada por el embellecimiento de San Pedro Sula, la construcción de parques y la siembra de miles de árboles. Su aporte fue reconocido mediante el decreto 65-2026, con la condecoración Gran Cruz Comendador y un pergamino, entregados por el vicepresidente del Congreso Nacional, Leonel López, y la diputada liberal por Cortés, Jazmín Meza.
La distinción destacó su visión y trabajo, que han dejado una huella en la ciudad, particularmente en la creación y promoción de espacios urbanos más verdes, armoniosos y dignos para los sampedranos.
También fue reconocido el empresario Emin Abufele, mediante el decreto 271-2026. La distinción fue entregada por el vicepresidente del Congreso Nacional, José Jaar, acompañado de los diputados Alberto Chedrani y Cinthia Hawit, en reconocimiento a su amplia trayectoria empresarial.
Por su parte, Linda María de los Ángeles Coello recibió una medalla de oro y un pergamino, entregados por las diputadas Alejandra Vallecillo y Leiby Torres, como parte de los reconocimientos otorgados durante la jornada.
La agrupación Voces de Sula también recibió una distinción, contemplada en el decreto 273-2026. La entrega estuvo a cargo del vicepresidente Rolando Contreras, el diputado Godofredo Fajardo y la diputada Dunia Jiménez.
Asimismo, el empresario Yani Rosenthal, excandidato presidencial por el Partido Liberal, fue distinguido mediante el decreto 276-2026. El reconocimiento consistió en la Gran Cruz con placa de oro y un pergamino, entregados por el vicepresidente Leonel López y la diputada Sandra Coleman.
En el ámbito deportivo, Shirley Susana Perelló López recibió la condecoración especial de honor en el grado de Gran Cruz Comendador y un pergamino, según el decreto 270-2026.
Perelló López fue galardonada por su destacada trayectoria en el arbitraje internacional y su participación en cinco ediciones del Mundial de la FIFA.
Durante la jornada también se reconoció la trayectoria y contribución cultural de la Escuela de Música Victoriano López, institución que ha formado a generaciones de músicos hondureños.
La condecoración de estas personalidades e instituciones de la zona norte de Honduras se celebró durante el Congreso Móvil desarrollado en San Pedro Sula.
El Congreso Nacional entregó reconocimientos entre pergaminos, Gran Cruz Comendador, medallas y placas de oro.