¿Quiénes son los hondureños condecorados por Congreso Nacional este 10 de noviembre?

Uno de los homenajeados fue el arquitecto y paisajista Roberto Elvir Zelaya, cuya trayectoria ha estado marcada por el embellecimiento de San Pedro Sula, la construcción de parques y la siembra de miles de árboles. Su aporte fue reconocido mediante el decreto 65-2026, con la condecoración Gran Cruz Comendador y un pergamino, entregados por el vicepresidente del Congreso Nacional, Leonel López, y la diputada liberal por Cortés, Jazmín Meza.