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Entre "selfies" y apretones de mano: diputados realizan Congreso Móvil en San Pedro Sula

Entre selfies, abrazos y saludos, los diputados iniciaron el Congreso Móvil en San Pedro Sula, donde prevén debatir cerca de 40 proyectos de infraestructura para Cortés y el Valle de Sula. La sesión se retrasó una hora por las lluvias.

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 15:18
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Entre abrazos, apretones de mano y fotografías o "selfies", los diputados comenzaron a llegar al gimnasio municipal de San Pedro Sula para participar en la sesión del Congreso Nacional en su modalidad móvil. Aquí los momentos previo a la sesión.

Foto: Yoseph Amaya/EL HERALDO.
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Las selfies no faltaron entre los parlamentarios, incluyendo el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, que aprovecharon los minutos previos al inicio de la jornada legislativa para compartir y saludar a sus compañeros.

 Foto: Yoseph Amaya/EL HERALDO.
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Vestidos principalmente de blanco, los diputados llegaron al recinto donde se desarrolla el Congreso Móvil en la ciudad industrial.

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El alcalde Roberto Contreras recibió a los parlamentarios en San Pedro Sula, ciudad que este martes se convirtió en sede de las actividades del Poder Legislativo.

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Los parlamentarios aprovecharon el encuentro para intercambiar saludos y conversar antes de ocupar sus respectivos lugares en el pleno legislativo.

 Foto: Yoseph Amaya/EL HERALDO.
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El gimnasio municipal de San Pedro Sula fue acondicionado para recibir a los diputados que participan en la sesión del Congreso Nacional.

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Las lluvias registradas durante las primeras horas de la tarde retrasaron la llegada de algunos diputados y obligaron a posponer el inicio de la sesión una hora.

 Foto: Yoseph Amaya/EL HERALDO.
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La Comisión de Finanzas del Congreso Nacional, previo a la sesión en el Congreso Móvil, inició la socialización del Presupuesto General de 2027 con representantes de los sectores productivos del Valle de Sula.

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Asimismo, como parte de las actividades del Congreso Móvil, el Hospital Mario Catarino Rivas recibió una donación de 2.5 millones de lempiras destinada a modernizar su equipamiento médico.

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También varias sillas de ruedas y andadores forman parte de las ayudas entregadas por los diputados en su visita a San Pedro Sula para el consultorio médico gratuito, con el propósito de facilitar la atención y movilidad de los pacientes.

 Foto: Yoseph Amaya/EL HERALDO.
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Otro beneficiado fue el Instituto Técnico Primero de Mayo que recibió un aporte de 500,000 lempiras para fortalecer sus instalaciones, talleres y herramientas pedagógicas.

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Se espera que en la jornada legislativa, cerca de 40 dictámenes y proyectos relacionados con infraestructura en Cortés y el Valle de Sula formen parte de los temas previstos para la sesión en San Pedro Sula.

 Foto: Yoseph Amaya/EL HERALDO.
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