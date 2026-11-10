Entre "selfies" y apretones de mano: diputados realizan Congreso Móvil en San Pedro Sula

Entre abrazos, apretones de mano y fotografías o "selfies", los diputados comenzaron a llegar al gimnasio municipal de San Pedro Sula para participar en la sesión del Congreso Nacional en su modalidad móvil. Aquí los momentos previo a la sesión.
Las selfies no faltaron entre los parlamentarios, incluyendo el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, que aprovecharon los minutos previos al inicio de la jornada legislativa para compartir y saludar a sus compañeros.
Vestidos principalmente de blanco, los diputados llegaron al recinto donde se desarrolla el Congreso Móvil en la ciudad industrial.
El alcalde Roberto Contreras recibió a los parlamentarios en San Pedro Sula, ciudad que este martes se convirtió en sede de las actividades del Poder Legislativo.
Los parlamentarios aprovecharon el encuentro para intercambiar saludos y conversar antes de ocupar sus respectivos lugares en el pleno legislativo.
El gimnasio municipal de San Pedro Sula fue acondicionado para recibir a los diputados que participan en la sesión del Congreso Nacional.
Las lluvias registradas durante las primeras horas de la tarde retrasaron la llegada de algunos diputados y obligaron a posponer el inicio de la sesión una hora.
La Comisión de Finanzas del Congreso Nacional, previo a la sesión en el Congreso Móvil, inició la socialización del Presupuesto General de 2027 con representantes de los sectores productivos del Valle de Sula.
Asimismo, como parte de las actividades del Congreso Móvil, el Hospital Mario Catarino Rivas recibió una donación de 2.5 millones de lempiras destinada a modernizar su equipamiento médico.
También varias sillas de ruedas y andadores forman parte de las ayudas entregadas por los diputados en su visita a San Pedro Sula para el consultorio médico gratuito, con el propósito de facilitar la atención y movilidad de los pacientes.
Otro beneficiado fue el Instituto Técnico Primero de Mayo que recibió un aporte de 500,000 lempiras para fortalecer sus instalaciones, talleres y herramientas pedagógicas.
Se espera que en la jornada legislativa, cerca de 40 dictámenes y proyectos relacionados con infraestructura en Cortés y el Valle de Sula formen parte de los temas previstos para la sesión en San Pedro Sula.