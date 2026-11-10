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"Es un problema muy grave": brindan detalles sobre delicado estado de salud de exdiputado Ramón Soto

Desde la alcaldía de Tocoa, Colón, también revelarón cuánto se le donó finalmente al exdiputado Ramón Soto

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 12:24
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Personas cercanas al exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Soto, brindaron detalles sobre su delicado estado de salud. Además, revelaron cuánto le donó una alcaldía.

Fotos: Cortesía redes
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En redes sociales se viralizó que enfrenta un proceso de salud bastante delicado. Soto fue ministro de Copeco y diputado por Colón en el período 2022-2026.

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Así luce actualmente el exdiputado. Ha bajado mucho de peso y desde Tocoa muchas personas que lo conocen dicen que está bastante delicado, sin precisar la enfermedad.

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El vicealcalde de Tocoa, Colón, Boris Reyes, se refirió a una donación que le hicieron por parte de la alcaldía de ese municipio y qué saben sobre su estado de salud.

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"Es un acto humanitario de parte de las autoridades municipales. Hicimos la moción y presentamos los motivos", inició diciendo Reyes, quien acotó que la alcaldía le donó 150 mil lempiras a Soto.

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"Tomamos a bien considerando la situación crítica que tiene de hacer la propuesta y todos los regidores acuerparon la moción", apuntó. El vicealcalde mencionó que propuso una donación de L200 mil, finalmente se aprobaron L150 mil.

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"Fueron 150 mil lempiras y ya se le entregaron a él por parte de la alcaldía de Tocoa", puntualizó el vicealcalde.

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Soto enfrentó hace unos años un proceso de cáncer y reportes desde el municipio apuntan que habría recaído. "Su situación de salud es muy delicada, es un problema muy grave y no es una situación fácil", detalló Boris Reyes.

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El vicealcalde de Tocoa terminó diciendo: "Requiere de muchos recursos económicos para poder tener un feliz término con el tratamiento de su enfermedad".

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Para el proceso 2026-2030 no fue reelecto como diputado al Congreso Nacional (CN). De hecho, no fue seleccionado en la corriente interna más fuerte de Libre, el M-21.

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