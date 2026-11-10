"Es un problema muy grave": brindan detalles sobre delicado estado de salud de exdiputado Ramón Soto

Personas cercanas al exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Soto, brindaron detalles sobre su delicado estado de salud. Además, revelaron cuánto le donó una alcaldía.
En redes sociales se viralizó que enfrenta un proceso de salud bastante delicado. Soto fue ministro de Copeco y diputado por Colón en el período 2022-2026.
Así luce actualmente el exdiputado. Ha bajado mucho de peso y desde Tocoa muchas personas que lo conocen dicen que está bastante delicado, sin precisar la enfermedad.
El vicealcalde de Tocoa, Colón, Boris Reyes, se refirió a una donación que le hicieron por parte de la alcaldía de ese municipio y qué saben sobre su estado de salud.
"Es un acto humanitario de parte de las autoridades municipales. Hicimos la moción y presentamos los motivos", inició diciendo Reyes, quien acotó que la alcaldía le donó 150 mil lempiras a Soto.
"Tomamos a bien considerando la situación crítica que tiene de hacer la propuesta y todos los regidores acuerparon la moción", apuntó. El vicealcalde mencionó que propuso una donación de L200 mil, finalmente se aprobaron L150 mil.
"Fueron 150 mil lempiras y ya se le entregaron a él por parte de la alcaldía de Tocoa", puntualizó el vicealcalde.
Soto enfrentó hace unos años un proceso de cáncer y reportes desde el municipio apuntan que habría recaído. "Su situación de salud es muy delicada, es un problema muy grave y no es una situación fácil", detalló Boris Reyes.
El vicealcalde de Tocoa terminó diciendo: "Requiere de muchos recursos económicos para poder tener un feliz término con el tratamiento de su enfermedad".
Para el proceso 2026-2030 no fue reelecto como diputado al Congreso Nacional (CN). De hecho, no fue seleccionado en la corriente interna más fuerte de Libre, el M-21.