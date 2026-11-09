¿A qué se dedica? Xiomara Castro reaparece tras dejar la presidencia y así luce

La expresidenta de Honduras, Xiomara Castro, reapareció en redes mostrando la vida tranquila que lleva. ¿A qué se dedica? Esto hace la exmandataria y así luce.
Xiomara Castro fue presidenta de Honduras del 2022 al 2026, siendo la primera mujer en gobernar la nación tras derrotar a Nasry Asfura.
Castro Sarmiento tuvo a su hijo Héctor Zelaya como secretario privado y al expresidente Manuel Zelaya Rosales como mano derecha y asesor.
Fue en un video que publicó el exministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, quien compartió la nueva vida de la expresidenta.
Castro Sarmiento aparece dándole una sopa a un adulto mayor. En el mismo lugar y en otros videos aparece el expresidente Manuel Zelaya Rosales.
¿Dónde vive ahora la expresidenta? Ella y el expresidente Zelaya tienen terrenos en Lepaguare, en el departamento de Olancho. De hecho, varios Consejos de Ministros se realizaron allí.
Manuel Zelaya y Xiomara Castro también cuentan con fincas y propiedades residenciales en El Espino, Catacamas, Olancho.
Ellos se dedican a la compra, venta y alquiler de bienes e inmuebles. En el video que compartió Octavio Pineda ella aparece sirviendo sopa.
Ella aparece en una de las propiedades de la familia. Hace unos días el expresidente Zelaya dijo que "nosotros prácticamente no tenemos ingresos más que las tierras , tierras que está trabajando Xiomara..."
Pero no es lo único que hace. La expresidenta Castro también es diputada de Honduras al Parlamento Centroamericano (Parlacen) donde tiene un salario de 4,400 dólares. Aquí aparece cuando fue juramentada en enero (esquina superior derecha).